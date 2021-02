BBB21: a internet não sabe lidar com liderança de Karol; veja os memes

A vitória de Karol Conká na prova do líder na noite desta quinta-feira (11) está dando o que falar na internet. Isso porque, ao contrário do que a web esperava no BBB21, nenhum dos integrantes do G3 (Gilberto, Sarah e Juliette) conquistaram a liderança da semana. Com isso, uma onda de memes e desabafos tomou conta das redes sociais.

Karol Conká líder do BBB21 gera memes

Karol Conká venceu a terceira prova do líder do BBB21 após escolher a palavra ‘OTIMÍSMO’ em uma etapa de sorte. Na ocasião, ela, a última a jogar, tirou a palavra de Sarah e conquistou a liderança da semana. Com isso, a rapper tem imunidade e o poder de indicar um concorrente diretamente à berlinda durante a formação que vai acontecer neste domingo (14).

Nas redes sociais, uma onda de memes tomou conta e o termos ‘Não Karol’, ‘Não Acredito’ e ‘Boninho’ (diretor-geral do Big Brother Brasil), figuraram entre os assuntos mais comentados do país.

Digo que não vou me estressar com BBB e depois tô assim

Não Karol,estragou minha noite pic.twitter.com/GhIP3gDD86 — July_sz (@July_b9) February 12, 2021

Karol Conká como líder sobrou críticas até para José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho. Muitos fãs acusaram o diretor-geral do BBB21 de manipulação na prova para que a rapper continue colocando ‘fogo no parquinho’, como o apresentador Tiago Leifert costuma definir os barracos no Big Brother Brasil.

Marca patrocinadora entra na onda de memes

A prova do líder da semana foi patrocinada pela Coca-Cola Brasil, famosa marca de refrigerantes. Nas redes sociais, a empresa brincou com a vitória de Karol Conká ao publicar um meme com as latinhas formando a palavra S.O.S. “Pelo jeito o círculo de oração não deu certo…”, escreveu na legenda da publicação.

Pelo jeito o círculo de oração não deu certo… pic.twitter.com/neo0xI0I7i — Coca-Cola Brasil (@CocaCola_Br) February 12, 2021

Como foi a prova do líder?

A disputa pela liderança foi dividida em duas etapas. A primeira, foi um caça-letras, onde os brothers e sisters tiveram que montar uma palavra com latinha de refrigerante da marca patrocinadora que tinham letra do alfabeto. Logo em seguida, apertar um botão para a produção checar se a prova foi feita de maneira correta. Nego Di foi desclassificado por violar uma das regras da disputa: trocar latinhas após ter apertado o botão.

Na segunda etapa, os participantes contaram com a sorte. De 1 a 15, eles foram, por vez, ao centro da prova e ao comando de Tiago Leifert trocaram de lugar com outro participante de forma obrigatória. Quem terminasse na palavra OTIMÍSMO, se tornaria o novo líder da temporada.