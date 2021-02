BBB21: ameaça de agressão e novo casal; o que esperar da festa?

Hoje é dia da festa do líder Arthur no BBB21. O instrutor de crossfit escolheu um evento com a sua cara (da decoração ao cardápio). A Globo e o brother ainda fazem mistério sobre o tema, mas a casa já entrega indícios do que pode rolar no evento da semana.

O que esperar da festa do líder no BBB21?

Antes mesmo do início da festa do líder, Arthur deixou claro que não quer confusão. O brother conversou com Juliette e Sarah na sala de estar, quando disse que seria capaz de agredir a pessoa que provocar alguma discussão acalorada durante o seu evento.

“Hoje eu não quero nem ver problema. Se alguém brigar hoje eu sou expulso desse programa mas saio na porrada”, disse o integrante da Pipoca (anônimo). Juliette brincou com a afirmação repentina do educador físico. “Quero ver tu cair pra cima então. Eu sei lutar”, avisou.

Sarah, por sua vez, observou a desculpa número 1 das pessoas que brigam na festa: “culpa da bebida’. “Será que tomo mundo aqui quando sai briga? Falam que o problema é a bebida, mas eu bebo um monte lá fora e não brigo!”, disse a analista em marketing.

Gilberto e Karol Conká

Após vencer o seu primeiro paredão que culminou na eliminação de Arcrebiano, a expectativa do público é a de que Gilberto lave roupa suja com Karol Conká, Nego Di e Projota. Isso porque, durante o jogo da discórdia, o economista criticou a influência do grupo em relação aos demais participantes.

“Eles ditam com quem você pode falar, com quem você não pode falar. Sabe porque estou no paredão? Eu conversei com Lucas, dei uma oportunidade, eu senti uma verdade. Se eu seguisse o bonde. Quando chegar lá no céu não vai ter Deus pra julgar não. Vai ter esses três”, disparou o brother durante a dinâmica do BBB21.

Sarah espiã

Além das performances musicais, Sarah promete entreter o público com o seu modo espiã ativado. A sister tem chamado atenção do público por conta da maneira ‘agente secreto’ em que colhe informações dos participantes do BBB21. Na festa do líder não pode ser diferente. Sarah está empenhada em continuar jogando com o objetivo de se livrar do próximo paredão.

Arthur e Carla Diaz

O fim de Karol e Arcrebiano (já eliminado do BBB21) não significa que um novo casal não se forme na casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, Arthur segue empenhado em conquistar o coração de Carla Diaz. Aos mais próximos como Projota e Nego Di, ele não esconde paixonite pela intérprete de Carine de A Força do Querer.

Uma nova Lumena no BBB21

O evento também pode mostrar uma nova Lumena. Desde que Tiago Leifert alertou a casa que faltou ‘acolhimento a Lucas Penteado’, a sister mudou de postura na casa e disse que vai se ressignificar. Brigas e discussões envolvendo a psicóloga estão descartadas.