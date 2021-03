BBB21: Anitta expõe crush e manda real em rede social

O BBB21 está na metade da temporada, mas a segunda-feira (15) começou com reflexão sobre a vida amorosa dos participantes pós-confinamento, Em conversa com alguns colegas do Big Brother Brasil, Juliette elogiou a postura de Anitta em relação a sua vida amorosa.

Anitta solta cantada em Juliette do BBB21

Na casa mais vigiada do Brasil, Juliette criticou pessoas que se relacionam com outras e em um momento oportuno diz que não se envolveram. “Por isso que eu gosto de Anitta, é pra dizer a verdade e acabou-se (…) Anitta pega o povo e diz que pegou e acabou-se, e fod*-se. Agora tem gente que pega e diz que não pega e eu sou Anitta e vou fazer do jeito dela”, disse ela, no BBB21.

Após ficar sabendo da declaração de Juliette no BBB21, Anitta recorreu as redes sociais para responder a advogada. “Aff, então vamos se pegar”, sugeriu a cantora de Me Gusta.

Anitta ligada no BBB

Anitta, que recentemente revelou que vai morar em Miami, nos Estados Unidos, tem se mostrado uma fã do BBB21. Além de Juliette, a famosa já mandou a real no sentido amoroso para outro participante. Assim que Arthur entrou no reality show da Globo, a poderosa se mostrou encantada com a beleza do mesmo.

“Só vou falar bem das pessoas, não vou emanar energias negativas, já que estou vivendo uma fase tão feliz da minha vida. Acho melhor eu só emanar coisas boas, não falar nada de ruim não. Se eu ainda estiver solteira quando você sair da casa, você me manda uma DM. Minha vida é assim, a gente nunca sabe, amanhã pode ser que eu já casei com alguém”, disse a cantora, na ocasião.

Apesar de ter se mostrado encantada por Arthur no início do BBB21, Anitta voltou atrás e retirou seu interesse no crossfiteiro. No Instagram, Mariana Xavier questionou a cantora sobre o seu crush pelo affair de Carla Diaz. “Bateu uma curiosidade… depois de tanta bananice e tanto bleeeeergh, será que tá de pé a proposta da @Anitta pro Arthur? Do direct, dos pegas e tals?”, questionou a atriz. A cantora respondeu de forma categórica. “Jamais”.