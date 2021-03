BBB21: veja quem o líder Gilberto vai colocar no paredão

Hoje é dia formação de paredão no BBB21, a aguardada oitava berlinda da temporada ganhará forma e três brothers serão emparedados. Gilberto conversou com Fiuk durante a festa do fim do fim de semana sobre sua indicação ao paredão, o líder revelou que já sabia quem era o seu voto. No entanto, após conversa com Sarah no quarto do líder, na manhã deste domingo (21), o brother pode estar mudando de ideia.

O pernambucano agora está dividido entre dois nomes, confira quais os dois confinamentos do BBB21 que o líder desta semana poderá indicar ao paredão! Lembrando que quem acaba na berlinda por conta do participante que está na liderança, não tem direito a participar da prova bate e volta, ou seja, o nome que Gilberto resolver emparedar estará direto em perigo de ir embora, já que não terá o direito de tentar escapar do paredão.

Quem Gilberto indicará para o paredão do BBB21?

Em papo com Fiuk, na festa que agitou esta madrugada, Gilberto revelou que seu voto seria em Arthur e contou sobre uma conversa que teve com o instrutor de crossfit: “ele pediu para eu colocar ele no paredão”. “A gente criou uma trégua que existiu entre nós. A partir do momento que eu vou votar nele, eu sei que isso vai acabar entendeu. Eu quero deixar muito claro para ele”, completou o pernambucano.

“Cuidado com quem você vai criar uma trégua também”, alertou o filho de Fábio Jr. “Eu vou votar nele, não tem o que fazer, mas eu nunca disse a ele que eu nunca votaria”, afirmou o líder desta semana do BBB21.

No entanto, depois de algumas horas após o fim da festa, Gilberto conversou com Sarah no quarto do líder e agora o doutorando em economia está pensando em mudar seu voto. A dupla falou bastante sobre jogo e as atitudes de alguns colegas, em vez de ir em Arthur, o pernambucano está considerando votar em Rodolffo. “Ele fez campanha para eu ser eliminado, se fosse por ele eu já poderia ter saído faz tempo”, disse o brother do BBB21.

Apesar de chamar o cantor sertanejo para seu grupo vip, o doutorando disse que pensa em votar no ex-marido de Rafa Kalimann porque acredita que só não foi votado por Rodolffo, quando o sertanejo estava com a liderança, por estratégia de jogo do confinado e não por ser considerado um dos aliados do cantor. O oitavo líder do BBB21 disse que gosta de Rodolffo, mas que o chamou para o vip porque sentia que estava em dívida com o brother, já que o sertanejo o tirou da xepa quando ganhou a liderança.

Como será formado o paredão desta semana?

O paredão desta semana do BBB21 terá a seguinte dinâmica: quatro serão emparedados e um escapará da berlinda. Dois brothers já estão no paredão, Carla Diaz e Fiuk, que por serem os primeiros eliminados da oitava prova do líder da temporada, acabaram carimbando um passaporte direto para o paredão da semana,

O terceiro emparedado será o votado pelo líder Gilberto, que até o momento está indeciso sobre Rodolffo ou Arthur como sua indicação. O último participante a ser emparedado na formação de berlinda de hoje será o mais votado da casa. Após a votação, será realizada uma prova bate e volta entre Carla, Fiuk e o brother ou sister que recebeu mais votos do colega, fechando assim um paredão triplo.

Que horas começa o paredão de hoje (21/3)?

O BBB21 de hoje irá começar as 22h40 e terá 55 minutos de exibição, segundo a programação oficial da TV Globo. O reality show irá começar depois do Fantástico e além da formação de paredão, irá mostrar o almoço do anjo, o resumo da festa do fim de semana e os principais acontecimentos do dia.

