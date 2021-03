BBB21: Arthur promete causar punição grave; veja o que ele quer fazer

Na madrugada desta terça-feira (16), Arthur conversou com Projota na cozinha da xepa e revelou que pretende causar uma punição grave na casa a ponto dos participantes do BBB21 irem para o Tá com Nada. Confira o que o brother pretende fazer para isso acontecer e entenda como é esse tipo de punição no reality show.

Arthur quer prejudicar colegas do BBB21

Em papo na cozinha, Arthur falou para o colega de confinamento que pretende causar uma punição grave para prejudicar os moradores da casa do Big Brother. “Vou deixar a torneira ligada, f***-se, vai todo mundo para o Tá com Nada”, disse o instrutor de crossfit.

“Ninguém vai saber que sou eu mesmo”, completou Arthur. Projota não fez comentários sobre a atitude do colega do BBB21 e saiu do cômodo.

Arthur falando que vai deixar a torneira ligada para todos irem para o tá com nada. E ninguém vai saber que foi ele. Tão bonito como ele pensa no bem coletivo. #bbb21

O que é o Tá com Nada?

Os brothers não podem causar desperdício de água no confinamento ou todos os participantes poderão ir para o Tá com Nada. Mas o que é essa punição gravíssima que Arthur quer causar na casa do BBB21?

Desde de 2019, quando Tá com Nada sofreu mudanças, quando os confinamentos são muito descuidados e usam mais água do que é permitido, todos são punidos com uma restrição de água e na variedade de alimentos da casa, nesses casos, na maior parte das vezes, os confinados não comem quase nada além de arroz, feijão, ovo e rapadura. Isso seria um grande problema para Projota que não come quase nada no BBB21, não é mesmo?

Em 2020, Bianca (Boca Rosa) e Flayslane se divertiam no banho, animadas e acompanhadas de cantoria, as sisters não perceberam que o reservatório de água estava quase no fim até que Ivy verificou o painel informativo da casa. Desesperadas, as participantes desligaram o chuveiro, mas Flay, que lavava o cabelo e ainda estava com produtos na cabeça, acabou ficando desta forma desconfortável até o reservatório da casa voltar a aumentar, dias depois. Será que veremos algo parecido no BBB21 por culpa de Arthur?

