BBB21: Carla e Arthur discutem em madrugada pós jogo da discórdia; veja

Carla Diaz e Arthur se desentenderam em papo na madrugada após o jogo da discórdia do BBB21, nesta terça-feira (16). O casal falava sobre jogo quando começou a discutir a relação de Gilberto e Arthur, coisa que Carla não tem gostado de ver, e o fato da atriz não ter passado nenhuma informação concreta do quarto secreto para o namorado. Veja como foi a discussão:

Como foi a briga entre Carla e Arthur no BBB21?

O casal conversou na área externa sobre jogo, as interações na casa, principalmente com Gilberto, e as informações privilegiadas que Carla tem por ter assistido ao pay per view do reality show no quarto secreto do paredão falso. “Até agora você não falou nada para a gente, nenhuma informação”, reclamou Arthur. “Te falei muita coisa”, discordou Carla.

“Você não contou nada que alguém falou”, disse o brother do BBB21. “Eu acho ele [Gilberto] um falso do c******, porque na minha frente falava uma coisa e pelas costas falava outra. Não só comigo, mas com outros pessoas que ele trata bem e nas costas fala mal”, disse a atriz. “Mas você não falou nada pra gente, falou que tinha várias coisas e não falou”, rebateu o instrutor de crossfit.

“Ué, porque eu acho que tem informações que eu tenho que digerir primeiro e falar na hora certa, certo?”, retrucou a sister. “Tudo bem, não sabia dessa situação”, disse Arthur. “Para o Projota já falei várias coisas. Já tinha te falado da falsidade”, comentou Carla.

Arthur e Gilberto tem acordo sobre voto

A discussão continuou e Arthur contou que tem um acordo com Gilberto para a dupla não se votar mais no BBB21, pelo menos por enquanto, já que os dois já brigaram muito no confinamento e foram voto um do outro por semanas. “Até então pelo menos o que foi foi acordado entre eu e ele não aconteceu nada, que foi a questão do voto”, contou o brother.

“E você acha que vai manter isso?”, quis saber Carla. “Até onde eu puder”, respondeu o crossfiteiro. “E você acha isso certo? Sabe que ele vai votar em mim né?”, questionou a sister do BBB21. “Por que?”, perguntou Arthur. “Ué, porque acho”, disse a atriz. “Por que você acha?”, respondeu o brother com um ar de risada.

A sister do BBB21 não gostou do comentário e afirmou: “ué já está nítido, só você não percebeu”. “E porque ele não botou ontem [na formação de paredão]?”, questionou Arthur. “Porque eu acho que ele queria botar outra pessoa, mas a próxima sou eu”, afirmou Carla. “Então tá, você acha né”, ironizou o brother. “Não, eu sei”, rebateu a sister. “Você acha Carla“, retrucou o namorado da participante.

“Eu acho pelo que estou vendo da situação, mas você prefere dar trela para uma galera”, disse a confinada do BBB21. “Que trela, eu estava conversando”, justificou o brother.

