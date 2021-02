BBB21: beijo de Fiuk e Thaís e investidas de Karol; veja fotos da festa

Com início na noite desta quarta-feira (3), a primeira festa do líder do BBB21, promovida por Nego Di, agitou corações. Isso porque, Fiuk e Thaís se aproximaram e demonstraram interesse um no outro. Além disso, o líder incentivou Karol Conká e ser feliz ao lado de Arcrebiano. Também teve Rodolffo e Sara celebrando permanência na casa mais vigiada do Brasil em paredão contra Kerline, eliminada do reality show.

Thaís e Fiuk flertam no BBB21

O antagonista de A Força do Querer resolveu iniciar um diálogo com Thaís e demonstrar interesse na sister. “Estou me sentindo com 15 anos novamente”, disse ele. “Está todo mundo olhando”, respondeu a dentista bem tímida. “Cara, tá muito engraçado. Todo mundo olhando, mas relaxa, fica calmo”, completou ela. Fiuk então falou sobre o beijo. “Queria ficar tranquilo assim”.

Arcrebiano e Karol

Em rápida conversa com Nego Di, Karol voltou a frisar seu interesse no educador físico. No entanto, a sister disse que o integrante da pipoca ainda não tomou iniciativa. “Vai e seja feliz”, incentivou o líder e dono da festa que tem como tema bar-barbearia.

Sarah e Rodolffo

Sarah se aproximou de Rodolffo e comentou sobre a sensação de continuar ainda no BBB21. “Tem gente que gosta de mim (e da gente)”, disse a analista em marketing. O sertanejo confessou que estava nervoso no paredão. “Por mais que eu não tenha feito nada de errado, eu estava nervoso”. “Eu também estava nervosa. Eles [fãs] devem ter levantado hashtags pra gente”. Logo em seguida, os dois foram para um canto reservado e gravaram um vídeo agradecendo o Brasil por os deixarem no programa.