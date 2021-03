BBB21: Boninho debocha de posicionamento político de Sarah

Sarah é o assunto do dia nas redes sociais entre os fãs do BBB21. Em conversa com alguns brothers no quarto colorido, a consultora em marketing digital falou um pouco sobre seu posicionamento político e causou decepção na web. Até mesmo o diretor do programa Boninho comentou a afirmação de Sarah.

O que Boninho disse sobre Sarah?

O ator e comediante Marcelo Adnet escreveu no Twitter: “Sarah é a Marcela da edição. Era favorita mas se envolveu com homem errado”, referindo-se ao comentário de Sarah sobre o presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, a sister disse que gosta do líder do executivo.

Sempre atento ao que está sendo falado sobre o programa, o diretor respondeu a Adnet com um “Kkkkk”, tirando onda da situação.

Kkkkk — J.B. Oliveira (@boninho) March 5, 2021

Boninho debocha de participantes do BBB21

Não é a primeira vez que o diretor do programa usa as redes sociais para postar deboches e provocações sobre o elenco do BBB21.

No Instagram, Boninho sempre entra na onda dos memes do momento. Antes da eliminação de Lumena, na última terça-feira, o chefão postou uma foto em que fez uma brincadeira sobre olhos arregalados da psicóloga.

Quem também não ficou de fora da zoeira do diretor foi Camilla de Lucas e a ex-participante Karol Conká. Logo após a briga entre as jogadoras, Boninho publicou uma imagem editada em que a carioca aparece com uma altura desproporcional quando comparada com a da rapper.

Camilla virou meme na internet por sua altura. Com 1,79m, a influenciadora deixa os outros participantes parecendo baixinhos.

Internautas reagem à zoeira do diretor

É claro que a internet não ia deixar as brincadeiras de Boninho passarem despercebidas. Assim que o chefe quebrou o silêncio sobre o papo que rolou na madrugada, os espectadores do BBB21 também entraram na onda e responderam ao diretor com mais zoeiras e memes.

BONINHO PELO AMOR DE DEUS pic.twitter.com/LY3KxWeaNu — nanda (@nandabics) March 5, 2021

Ai Boninho, você adoro ver o circo pegar fogo! AMO pic.twitter.com/1DJHxvTVsa — Bruno (@eununno) March 5, 2021

não rir não boninho kkkkkkk pic.twitter.com/bxBnoamuwd — Iago. 🕵🏼‍♀️ (@iagotuita) March 5, 2021

