BBB21: Brothers distribuem emojis de ‘vômito’ e ‘cobra’ no queridômetro

Fogo no parquinho! A formação do quinto paredão mexeu com os ânimos dentro do BBB21. O clima na casa ficou ainda mais tenso depois da edição de ontem, que levou Projota, Arthur e Lumena à disputarem a preferência do público na próxima terça. Os brothers aproveitaram o queridômetro de hoje para expressar o descontentamento em relação aos colegas.

Como foi a distribuição de emojis no Queridômetro hoje?

Arthur, extremamente magoado com os seis votos que recebeu da casa, deu ‘cobra’ para Juliette, ‘banana’ para Fiuk, ‘vômito’ para Caio, ‘bomba’ para Thaís e ‘coração partido’ para Viih Tube. Apenas Carla Diaz, Pocah, Projota e Sarah receberam ‘coração’ do crossfiteiro.

Já Carla Diaz deu ‘coração partido’ para Lumena, que deu retribuiu com ‘bomba’ para a atriz. A psicóloga também deu ‘bomba’ para Juliette e ‘planta’ para Rodolffo. Vale lembrar que, no último sábado, Lumena e Juliette tiveram uma discussão acalorada. A paraibana e a baiana se desentenderam enquanto discutiam a relação das duas dentro da casa do BBB21.

Projota distribuiu ‘coração partido’ para Caio e Sarah e recebeu ‘bomba’ de Sarah e João Luiz. Na última semana, o rapper disse que estava chateado com a casa por não receber apoio enquanto estava cumprindo o castigo do monstro.

Juliette deu ‘bomba’ para Fiuk. Os dois, junto com Gil, protagonizaram uma discussão sobre cuscuz na cozinha da xepa do BBB21 no fim de semana.

Queridômetro do BBB21 hoje

Hoje, o líder João Luiz, Pocah, Sarah, Juliette, Thaís, Camilla, Gilberto, Rodolffo e Viih Tube foram os jogadores que mais receberam corações dos outros confinados.

- PUBLICIDADE -

Fonte: Gshow BBB21/Reprodução

No queridômetro, cada participante escolhe um emoji para representar cada um de seus colegas. Os emojis disponíveis são: coração, carinha feliz, coração partido, planta, banana, cobra, bomba, carinha brava e carinha triste. A distribuição dos emojis é feita diariamente durante o Raio-X.

Porcentagem BBB 21 paredão: parcial indica 5º eliminado