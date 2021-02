BBB21: Projota passa mal com fantasia e produção quebra protocolo

A semana não está nada boa para Projota no BBB21. Após seu alvo no jogo João Luiz conquistar a liderança da semana, o rapper foi colocado no castigo do monstro pelo anjo Caio na tarde desta sexta-feira (26). Além do cantor, Pocah também foi castigada e perdeu R$ 300 estalecas.

Apesar de ser dia de festa na casa mais vigiada do Brasil, a produção do reality show não brinca em serviço. O primeiro sinal sonoro do monstro ocorreu durante a tarde, e deixou o cantor incomodado. Após cumprir algumas vezes a dinâmica, o rapper começou a passar mal ao sentir calor e suar muito por causa da fantasia de brócolis.

Projota passa mal no BBB21

Projota reclamou ao microfone que não estava se sentindo bem, e a produção o chamou ao confessionário. O atendimento não foi mostrado para o público do BBB21, no entanto, ao deixar o local, o rapper surgiu com algumas alterações em sua fantasia.

A produção do BBB21 tirou o capacete em formato de brócolis, além das mangas da fantasia para deixar os braços do músico e a cabeça livres. O fato vai contra as regras do castigo do monstro, mas foi uma decisão tomada pela equipe do Big Brother Brasil.

Como é o castigo do monstro?

Intitulado de monstro marmita, o castigo do monstro da semana obriga os castigados a usarem fantasias de frango assado e brócolis. Ao sinal do BBB21, eles devem seguir para o gramado e dançar segurando algumas plaquinhas até o som parar. Os castigados Pocah e Projota perderam 300 estalecas. Caso estivessem no VIP, iriam direto pra Xepa.

Os dois castigados da semana terão que cumprir a dinâmica até a edição ao vivo deste domingo (28) antes da formação do quinto paredão do reality show.

Como foi a prova do anjo?

Após um sorteio ser feito na sala de estar, foram definidas as vagas para a prova do anjo. O desafio exigiu a sorte dos brothers e sisters. Tiago Leifert, detalhou a dinâmica.

“Hoje são você que vão criar alguns looks: primeiro vocês vão lançar os dois dados, quando eles pararem que a gente vai olhar o que vocês vão fazer. Você vai andar até a arara que o dado mostra pra você. se cair C&A você vai na arara que você quiser. Esse look vai ter um card, mas você não tira ele ainda e leva até seu closet vazio à sua esquerda. Ai sim você tira o card e mostra pra gente. Podem ser 10 pontos 50 pontos… serão 5 rodadas quem tiver mais pontos é o anjo e vela 5 mil reais.”, disse.