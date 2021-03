BBB21: confronto de Carla Diaz e Arthur e exagero de bebida; veja a festa

Os brothers se divertiram na festa desta fim de semana do BBB21, a comemoração foi agitada com direito a lanches do McDonalds, o que deixou muita gente em casa com água na boca. A festa da madrugada deste domingo (14) teve algumas confusões, Carla Diaz perguntou para o namorado Arthur se ele falou mal dela para Gilberto e Camilla de Lucas surtou após exagerar na bebida.

A comemoração também contou com o crossfiteiro levando bronca de Projota e sendo exposto por Viih Tube em papo com Thaís. E a comemoração terminou com choro no quarto do líder. Veja os destaques do que rolou no resumo da festa do BBB21.

Carla Diaz e Arthur BBB21

O casal conversava sobre jogo quando a atriz perguntou: “você votaria nele [Gilberto] e na Sarah de novo?”. “Depende, se eu tivesse essas informações, entendeu? Porque se uma pessoa pede para sair ela não pode reclamar de receber um voto”, respondeu o crossfiteiro.

“Justo”, disse a artista. “Mas é uma coisa de consenso, assim como eu não falaria para vocês votarem na Thaís“, avaliou o brother do BBB21. “Como não? Eu te falei que muita coisa mudou”, alertou Carla. O papo continuou e atriz resolveu confrontar o namorado sobre uma conversa dele com o doutorando em economia. “Por acaso você falou para o Gil que eu te chamei de oportunista?”, questionou.

“Falei o que aconteceu na porta do quarto do líder”, contou Arthur. “Como você falou?”, quis saber a sister do BBB21. “Ele falou que eu te chamei de oportunista e que se fosse ele tinha me mandado tomar no c*”, comentou a intérprete de Carine em A Força do Querer.

“Falei com ele o que você falou. Na minha opinião foi como se não precisasse mais, eu me senti nessa situação. Nessa posição, não que você tenha falado, mas eu senti que a galera me achou macho escroto”, respondeu o crossfiteiro. “Você acha mesmo que eu achei isso de você?”, disparou a atriz. “Naquele momento a gente não estava bem, pensei que poderia ser isso”, disse o participante do BBB21.

Em outro momento da festa, a artista chamou Arthur para dormir com ela, mas o brother do BBB21 não ficou interessado e disse que dormiria no chão. “Vai dormir no chão? De conchinha com o Projota?”, disparou Carla Diaz.

Carla: “Quer dormir comigo hoje?”

Arthur: “Eu vou dormir no chão”.

Carla: “De conchinha com o Projota?” 😂😂 #BBB21 Reprodução: GloboPlay pic.twitter.com/fMh1ujD3h7 — Marcos Najar (@marcosnajar_) March 14, 2021

Camilla de Lucas surtou com jogo

A influenciadora digital exagerou na bebida e acabou se desestabilizando. Gritou, falou muita coisa e chorou. O perfil oficial da sister do BBB21 no Twitter chegou a comentar: “a Camilla está abalada por conta das confusões da casa e por ela tentar sempre entender o lado de todo mundo, se acha ‘frágil’ por isso e pensa que isso pode fazê-la perder o programa. Ela bebeu muito, somou tudo e agora está mal”.

Camilla depois da crise de choro, gritando pra carla diaz “A CULPA É SUA, EU TE ODEIOOO” kkkkkkkkkk a bebida entra e a verdade sai!!! #ForaCarlaDiaz #FESTABBB21 #BBB21 pic.twitter.com/2ZwB32aFCb — anália (@analiaogs) March 14, 2021

Leia também: saiba quem é a ex-noiva que Gil diz não tirar da cabeça

Arthur levou bronca de Projota

Durante a festa do BBB21, em papo com Projota e Viih Tube, Arthur falou sobre “ser apresentado a amigas”, o que levou o cantor a dar uma bronca no amigo, mandando o instrutor de crossfit, que está se relacionando com Carla, calar a boca.

Após o momento, Viih Tube falou sobre o assunto para Thaís e expôs o brother do BBB21. A dentista ficou chocada com a informação da colega.

A Viih tube contando pra Thais que o arthur estava pedindo pra ela apresentar as amigas dela de São Paulo pra ele 🗣🗣🗣🆘 pic.twitter.com/8B9n4cYauG — viúva vilã (@badviuva) March 14, 2021

Leia também: entenda como será o paredão desta semana

Fiuk chorou após festa do BBB21

Depois que deixou a comemoração, já no período da manhã, Fiuk foi para o quarto do líder. Sozinho, o cantor pegou as fotos da família para observar e começou a chorar. O brother do BBB21 comentou que está com saudade.

Veja também:

Enquete BBB21: quem deve ir para o paredão desta semana?

Veja conselhos que Fábio Jr. e Cleo Pires dariam para Fiuk