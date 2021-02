BBB21: entenda o fenômeno Juliette no Instagram

Juliette Freite é a primeira participante confinada no BBB21 a conquistar 7 milhões de seguidores no Instagram. A sister mora na casa mais vigiada do Brasil há duas semanas e tem demonstrado ter força para terminar a temporada do reality show exibido pela Globo com mais de 10 milhões de fãs, se continuar no mesmo ritmo. Mas, afinal, como surgiu o fenômeno Juliette no Instagram? O DCI explica.

Juliette do BBB21 é fenômeno no Instagram

A advogada chamou atenção do público no primeiro episódio da temporada, exibido em 25 de janeiro de 2021. Juliette se encantou por Fiuk e passou a insistir em uma possível relação entre os dois. No entanto, o filho de Fábio Jr., se mostrou irritado com a insistência da anônima em formar casal nos primeiros dias do BBB21.

A partir daí, Juliette conquistou o público e ganhou inúmeros memes e apoio após ser rejeitada pelo antagonista de A Força do Querer. A virada da advogada, no entanto, se deu no segundo episódio da edição quando ela finalmente entrou na casa mais vigiada do Brasil. Antes disso, Juliette, Fiuk, além de Viih Tube, Projota, Arthur e Lumena, estavam em uma casa menor após terem sido os mais votados pelo público para ganhar imunidade.

Na casa principal do BBB21, Juliette passou e deixar os demais participantes irritados por conta da maneira em que se expressava e interpretava situações. A sister logo arrumou uma rivalidade com Karol Conká e passou a ser perseguida pela cantora que não economizava nas críticas ao seu comportamento.

Ignorada não só pela intérprete de É o poder, a sister virou alvo de deboches e críticas dos demais participantes do BBB21.

Amizade com Viih Tube

Nesse meio tempo, Juliette já havia construído uma amizade com Viih enquanto estava na casa menor. Ignorada por todos da casa principal, inclusive pelos demais concorrentes que estavam convivendo no mesmo ambiente que ela no início do reality, Tube se mostrou a única pessoa a compreendê-la no jogo.

Nesse meio tempo, as duas se afastaram por causa do jogo e se reaproximaram. A exemplo da semana passada, quando Arcrebiano atendeu o Big Fone e imunizou a advogada. Viih Tube a chamou para uma conversa na sala de estar e mesmo distante, a alertou sobre a atitude do educador físico. “Foi uma estratégia”, disse.

Sucesso no Instagram

As situações em que esteve no centro como personagem principal ‘a excluída’, fez com que Juliette ganhasse fãs de forma extraordinária. Nas redes sociais, internautas afirmavam que a advogada estava sendo injustiçada e interpretada de forma negativa.

No Instagram, por exemplo, Juliette conseguiu o feito de conquistar mais de 7 milhões de seguidores em apenas duas semanas de BBB21. Além disso, a conta da agora famosa passou a ser verificada pela rede social. No Twitter, a sister ultrapassou mais de meio milhão de fãs.

Os números colocam Juliette como a participante que ainda está confinada no BBB21 que mais conquistou seguidores em um curto intervalo de tempo. Mas tudo pode ser apenas o começo de uma era fenomenal na vida da sister. Na última terça-feira (9) ela retornou do seu primeiro paredão e não economizou críticas a Nego Di (que é odiado pelo público) durante o jogo da discórdia na segunda-feira (8).