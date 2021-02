Após desistir do BBB21 e abandonar o confinamento, Lucas Penteado cedeu sua primeira entrevista. O ator conversou com Fátima Bernardes no programa Encontro e revelou para quem vai sua torcida agora que não é mais um competidor no Big Brother Brasil.

Lucas também falou sobre um dos momentos que mais marcaram sua trajetória no BBB21: o beijo em Gilberto, que acabou resultando em uma confusão na casa, sendo uma das razões que levaram o artista a abandonar o reality show da Globo.

Para quem Lucas torce no BBB21?

Lucas Penteado revelou que está torcendo para Juliette ser a grande campeã do BBB 21. “Ela está sendo ela”, disse o ator de Malhação, apontando a forma que a paraibana é tratada na casa.

“O que você vê nela que acha que ela é merecedora?”, perguntou Fátima Bernardes. “Humildade, é uma guerreira”, elogiou Lucas.

lucas dizendo q a juliette é campeã pra dar sorte #BBB21 pic.twitter.com/t4ErkjtLOC — leticia 🧩 (@etoileticia) February 9, 2021

Lucas falou sobre beijo em Gilberto

Fátima questionou o ex-brother sobre o beijo em Gilberto no BBB21: “foi uma tentativa de reencontrar alegria?”. “Entre toda essa violência que vinha acontecendo no programa, esse foi um ato de amor. Foi sentimento, liberdade”, respondeu Lucas, que contou que pretende reencontrar o pernambucano fora do confinamento: “tô esperando ele aqui fora, pra dar um abraço nele e a gente conversar”.

Por que Lucas saiu do BBB21?

Primeiro beijo gay da história do Big Brother Brasil, Lucas foi criticado pelo momento de afeto com o pernambucano, o ator foi acusado de estar jogando e de beijar o doutorando em economia por jogo. Após revelar sua bissexualidade aos colegas de confinamento do BBB21, a sexualidade do brother foi colocada em cheque, muitos duvidaram, o que causou uma confusão na casa.

Lucas não aguentou a pressão do que vinha vivendo no BBB21, principalmente depois de ser acusado de usar Gilberto, com isso o ator resolveu abandonar o reality show. Após Lucas entrar no confessionário com uma mala para conversar com a produção, a voz do Big Boss informou que o artista não era mais um concorrente ao prêmio final de R$1,5 milhão.

