BBB21: entenda por que o relacionamento de Arthur e Carla está no fim

O tempo fechou para o relacionamento de Carla Diaz e Arthur Picoli no BBB21. Nesta semana, a atriz reclamou da mudança de comportamento do então affair na casa mais vigiada do Brasil e desabafou com Pocah. Por outro lado, Arthur também disse para Projota que tem sido cobrado pelos colegas de confinamento por causa do seu envolvimento com a intérprete de Carine de A Força do Querer. Entenda como o relacionamento de Carla e Arthur está a um passo de chegar ao fim.

Carla e Arthur no BBB21 pode acabar?

O namoro de Carla Diaz e Arthur começou a declinar no BBB21 após a vitória do instrutor de crossfit em seu segundo paredão. Arthur se esquivou da sister, pois a mesma está sendo alvo da maioria da casa para a próxima berlinda por ter irritado participantes como Sarah e Gilberto por conta da sua maneira em tentar de salvar da berlinda.

Sempre que deseja saber o jogo do próximo, a atriz costuma ser direta e questiona até mesmo quem não tem uma proximidade na casa. Mas o ‘ranço’ dos participantes para com Diaz se instaurou após na semana passada a sister ter criado jogadas e relações na tentativa de livrar o affair do segundo paredão.

Percebendo todo o drama em torno do jogo da ‘namorada’, Arthur passou a se afastar dela e tem passado mais tempo com o amigo e aliado de jogo, Projota. A atitude do affair não passou despercebida e Carla conversou com Pocah sobre o assunto. “Do nada ele muda. Acho muito estranho. Não quero tirar conclusão e não quero falar nada, mas assim, quando ele mais precisou, eu estava do lado dele, agora quer pular fora?”.

Sem saber que sister tem notado sua ausência no relacionamento, Arthur a criticou para Projota. “A galera tá botando um peso nas minhas costas por essas paradas que ela fez. Não senti nenhuma atitude de proteção pro meu lado, nenhum voto. Quando a gente precisou ir no Gilberto, ela não foi”, disparou ele, que tentou colocar Gilberto na berlinda para se livrar no primeiro paredão do BBB21.

Casal abalado

A atriz de A Força do Querer também percebeu a reviravolta no tratamento da casa para com ela e o seu namoro com o crossfiteiro. “As pessoas se incomodam com o fato de ter um casal”. “Ele [Arthur] veio me propor, falou: ‘Eu não quero te prejudicar, se você quiser dar um tempo’. Vejo que ele tem uma preocupação comigo”, desabafou a sister.

Mesmo com os desabafos e as evidências de desgaste de ambos os lados, a prova do anjo pode de vez acabar com o namoro da atriz com o integrante da pipoca. Arthur já relatou a Projota que teme não ser salvo pela sister caso ela ganhe o anjo. Por outro lado, ela também revelou insegurança no sentido proteção no jogo BBB21.