BBB21: saiba quem são os ex-namorados de Carla Diaz

O BBB21 não é programa de namoro, mas alguns casais já foram formados na casa mais vigiada do Brasil. Depois de Carol Conká e Arcrebiano e Fiuk e Thaís, um novo casal tem protagonizado momentos quentes no reality show: Carla Diaz e Arthur. No entanto, o instrutor de crossfit não é o primeiro namorado da sister que integra o elenco do Camarote (famosos). Ela já namorou outros nomes conhecidos do grande público.

Quem são os ex-namorados de Carla Diaz do BBB21?

Fernando Zor – a participante do BBB21 viveu um breve romance com o cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba e atual noivo de Maiara, da dupla com Maraisa. Segundo o jornal entra, o namoro ocorreu em 2019, antes da sister entrar no reality show da Globo. Os dois foram flagrados aos beijos em um camarote da Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro.

André Marques – a sister também já namorou o apresentador do The Voice Kids André Marques. Os dois tiveram um relacionamento discreto em 2017, mas o romance não vigou.

Felipe Lombardi – Carla Diaz viveu um romance com o sobrinho do ator Rodrigo Lombardi entre 2013 e 2014. Atualmente os dois são amigos e ele, inclusive, já declarou torcida pela ex-namorada que atualmente namora o participante do BBB21 Arthur Picoli. A atriz já contracenou com o tio do ex na novela A Força do Querer.

Romance de Carla Diaz e Arthur

No BBB21, a atriz se permitiu a um novo amor e engatou um namoro com o então anônimo Arthur. Os dois ficaram pela primeira vez na segunda festa do líder e surpreendeu os colegas de confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, antes disso, a sister foi alvo de fofocas de Karol Conká, que inventou que ela estaria com ciúmes do seu romance com Arcrebiano.

Carla Diaz reprovou a fofoca inventada por Karol e na primeira oportunidade que teve no ao vivo, rebateu a rapper e exigiu respeito. “Me senti desrespeitada, humilhada, exposta, uma mentira suja. Eu não vim aqui pra isso. Não sei se foi parte do jogo, mas esse não é o meu jogo. Eu não vim aqui pra ironizar ninguém, pra desrespeitar ninguém, ironizar a carreira de ninguém. Eu sempre tive muito respeito. Essas lágrimas não são de novela, são mágoa mesmo. Eu aceitei esse desafio de estar exposta, vulnerável, mas não imaginava que ia chegar a esse ponto”, afirmou a atriz na ocasião.

