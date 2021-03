BBB21: DR de Carla e Arthur, novo beijo de Fiuk e Thaís; como foi a festa

A festa do líder desta semana do BBB21 foi em homenagem à profissão de João, que é professor de geografia. A comemoração ganhou o nome de “Aulão do João” e recriou uma sala de aula. A decoração da festa com início na noite de quarta (3) e continuação durante toda a madrugada de quinta (4) contou com quadros, carteiras e objetos que podem ser encontrados no ambiente escolar.

Durante a festa, os brothers do BBB21 conversaram bastante sobre jogo, rolou muito papo sobre como serão os próximos dias no confinamento e os possíveis novos eliminados. Em um vai e vem sem fim, Fiuk e Thaís voltaram a se beijar, será que dessa vez vai? Arthur e Carla tiveram uma DR no quarto colorido porque o instrutor de crossfit estava desanimado.

BBB21 – Festa de ontem teve beijo de Thaís e Fiuk

No meio da madrugada, os participantes se reuniram na sala do confinamento, o relacionamento de Thaís e Fiuk, que já ficaram duas vezes, mas não engataram nenhum affair, virou assunto da turma.

Os brothers então começaram a incentivar a dupla: “beija, beija”. “Vamos acabar com isso logo”, comentou o filho de Fábio Jr. O cantor foi até a sister do BBB21, rolaram dois selinhos e um abraço. A cena foi regada a gritos e comemorações de quem estava na sala assistindo ao momento.

Fiuk e Thaís então foram para a varanda do BBB21 e beijaram de verdade. Quando a dentista voltou para a sala, comentou: “vocês são muito idiotas”.

O ensino fundamental foi a loucura com o beijo de Fiuk e Thaís! #BBB21 pic.twitter.com/1ru1olni4s — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) March 4, 2021

- PUBLICIDADE -

Leia também: com ainda 14 participantes, veja como serão as próximas semanas

Carla Diaz e Arthur

A atriz foi até o quarto colorido para saber o motivo de o instrutor de crossfit ter abandonado a comemoração. A sister do BBB21 brincou com o namorado do confinamento, mas não adiantou muito. “Estou desanimado com a festa“, explicou Arthur.

“Só com a festa?” quis saber a atriz de O Clone. “Acho que dois paredões mexeram com a minha cabeça, em vez de ficar animado, fiquei desanimado”, contou o brother do BBB21. Carla deu alguns selinhos em Arthur e antes de encerrar a conversa comentou: “você está pensando muita bobagem. Muito ciumento”.

Antes do papo que teve com Arthur no quarto, Carla conversou com Projota sobre o relacionamento que tem com o instrutor de crossfit no BBB21. “É tudo muito confuso entre vocês”, avaliou o cantor.

- PUBLICIDADE -

Veja também:

G-3 acabou? Veja quantos seguidores Gil e Sarah perderam

Veja como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Lumena