BBB21: Fábio Jr. se anima pra festa do líder Fiuk e mostra figurino

Fábio Jr. segue ligado no BBB21. Nesta quarta-feira (17) é dia de festa do líder Fiuk, filho do cantor, e os preparativos para o evento começaram cedo. O artista se produziu todo com direito a figurino completo com camiseta de uma cor e bandana vermelha com estampa colorida, marca registrada do participante do Big Brother Brasil.

Qual é o tema da festa de Fiuk?

A festa do líder Fiuk terá como tema o universo Drift, uma técnica de direção de uma modalidade de carros. O tema foi uma sugestão da produção do BBB21 e é uma das principais paixões do ator de A Força do Querer. De início, o famoso estava certo de que a festa teria que ter como tema Malhação: ID, novela que o revelou como ator no Brasil.

“O tema que você pediu era Malhação ID em homenagem à temporada que o revelou como ator. A gente pode fazer, ela está desenvolvida. A gente tem aqui na manga, e está desenvolvido também, e pode ser visualmente legal fazer uma festa drift”, disse o apresentador Tiago Leifert,

A sugestão foi bem recebida por Fiuk, que logo se animou. “Nossa, cara, queria muito que fosse Malhação, mas depois dessa, realmente… Vamos no drift”, falou ele, dando autorização que a produção precisava para produzir o evento do reality show da Globo.

Figurino de Fiuk no BBB21

Na noite desta quarta-feira, Fiuk recebeu um chamado da produção para ir à despensa pegar o figurino para a festa Drift. O famoso recebeu uma roupa ao estilo rock’n’roll com jaqueta azul e vermelha com detalhes prateados. “Opa, calça vermelha, irado! Calça vermelha, check, gola V, check, jaqueta azul e vermelha, check. Chapéu! Que da hora!”, disse o ator.