BBB21: festa de sábado será tema indiano ‘Holi’

A festa deste sábado (6) do BBB21 terá uma mega produção. Isso porque, a Globo divulgou que o evento terá como tema o tradicional festival Holi, comemorado em março na Índia para marcar a chegada da primavera. A festa aconteceria nesta sexta (5), mas por conta da prova do líder (que foi de resistência), teve que ser remanejada para um dia depois.

Como será a festa de sábado (6) do BBB21?

Com o tema Holi, a quinta festa do BBB21 marcará a chegada da primavera na Índia. Os brothers e sisters vão receber figurinos de cores claras para que sejam tingidas pelos pós coloridos que serão jogados por uma máquina montada nos arredores da festa da semana.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, a Globo divulgou que o cenário da festa será inspirado na cultura indiana e os participantes poderão conversar sobre temas da casa em tendas indianas armadas no jardim da sede.

A interatividade será o ponto alto da festa. De acordo com a Globo, os participantes poderão definir rostos em corpos animados que dançam as coreografias das músicas da festa.

Como foi a festa da semana passada

Na semana passada a festa ocorreu na sexta-feira (29) e teve como tema Herança Africana. O evento foi marcado por uma discussão entre João Luiz e Lucas Penteado. Os dois discutiram por causa da divisão de camas enquanto os participantes se produziram para o evento. Veja o resumo!

Um dos destaques da festa foi uma performance de Problem, da cantora pop Ariana Grande, protagonizada por Gilberto. O economista subiu no palco e ensinou a coreografia do hit da estrela internacional, sendo aplaudido pelos colegas da casa e pelo público do BBB21.

Lucas Penteado ficou emotivo durante boa parte da festa. O ator de Malhação: Viva a Diferença chorou após discutir com João Luiz e ouvir uma música de Projota. O rapper notou que o concorrente estava emocionado e o abraçou na pista de dança do evento Herança Africana.

Que dia é a festa do Líder?

De acordo com a dinâmica do BBB21, a festa do líder acontece toda quarta-feira. Dias antes, o manda-chuva da casa é chamado ao confessionário pela produção e escolhe como deseja ter o evento. A produção o questiona sobre tema, decoração, músicas e até o cardápio de alimentos e bebidas alcoólicas. Tudo é definido ao gosto de quem ocupada a liderança na casa mais vigiada do Brasil.