BBB21: Fiuk e Luciana Gimenez já viveram um romance, diz site

Fiuk e Luciana Gimenez juntos? Segundo a revista Quem, sim, o casal já foi real um dia. De acordo com fontes do site, eles se envolveram e trocaram beijos no passado. Dentro do BBB21, o participante do reality teria falado do assunto, mas sem citar nomes.

Tudo começou quando o brother disse que já foi apaixonado pela mãe de um amigo, no caso, esse amigo seria Lucas Jagger, filho da apresentadora da Rede TV!.

Qual a relação de Fiuk e Luciana Gimenez?

O cantor é discreto em seus relacionamentos e não expôs os namoros mais recentes. Mas em 2018, Fiuk e Luciana Gimenez estavam juntos em um show da Shakira. Tanto, que nas redes sociais, eles estavam abraçados em uma foto que circulou na internet. Na ocasião Lucas estava com os dois também.

Já na madrugada desta quarta-feira (24), na casa do BBB21, Fiuk contou que havia sido apaixonado pela mãe de um amigo. O filho de Fábio Jr, desabafou: “Foi uma situação complicada”,

Durante a conversa, o ator não deu detalhes, mas destacou que não imaginava que poderia acontecer essa situação de gostar da mãe de um amigo. Na ocasião, Juliette, Gil, Rodolffo, Thaís, Pocah e Lumena escutavam.

Luciana Gimenez expõe se teve um romance com Fiuk do BBB21

- PUBLICIDADE -

Os boatos sobre o possível affair tomaram conta das redes sociais e Luciana Gimenez chegou a se manifestar. No A Tarde É Sua, Sonia Abrão falou do assunto e a colega de emissora abriu o jogo sobre Fiuk.

A famosa, ex de Marcelo de Carvalho, contou que já saiu para jantar com o cantor e o filho várias vezes, mas que foi apenas isso, Ela explicou ter carinho pelo jogador do BBB21, mas romance nunca teve entre eles.

Luciana Gimenez namora?

A resposta é sim, a apresentadora Luciana Gimenez namora com o empresário Eduardo Buffara. Depois de dois anos separada de Marcelo, ela engatou o romance em 2020.

Os dois se conheceram enquanto Luciana viajava no nordeste, e permanecem juntos desde então.

“Estou apaixonada. Ele é muito querido e trabalhador. O conheci no Réveillon da Bahia, em Trancoso. Nunca tinha passado a data lá, muito menos sem meus filhos. Foi o primeiro Réveillon que eu passei lá só com uma amiga. Mas a princípio (eu e Dado) ficamos só de amigos, eu estava em outra vibe. E ele foi muito querido, leve, não forçou a barra. Eu realmente achei que ele era só meu amigo mesmo. Aí, aos poucos ele foi me conquistando”, contou à Quem.

Veja mais:

- PUBLICIDADE -

Além de Manu Gavassi, veja as famosas que Fiuk já namorou

BBB21: Fiuk faz ‘fofoca do bem’ e muda os rumos do jogo; saiba mais