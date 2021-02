BBB21: que horas começa a festa de sábado (20/02)?

O fim de semana chegou e neste sábado (20) é dia de festa no BBB21. Os brothers vão aliviar a tensão pré-formação de paredão com um mega evento que vai contar com a produção de uma marca de cosméticos e terá uma atração musical que ainda não foi revelada pela Globo.

Que horas começa a festa do BBB21 neste sábado (20/2)?

Assim como na semana passada, os brothers e sisters vão curtir a festa no sábado, um dia antes da formação de paredão. O evento vai começar a partir das 22h55, quando a edição do Big Brother Brasil (BBB21) ainda estiver ao vivo na Globo. A festa terá seus dois primeiros minutos transmitidos em rede nacional e continuará até a manhã de domingo (21).

Anjo da semana, Caio diz que não vai imunizar Rodolffo

A festa será promovida por uma marca de cosméticos e terá atração musical na famosa caixa de música, novidade da temporada que permite shows musicais com a presença de artistas na casa mais vigiada do Brasil, respeitando as normas de segurança contra a Covid-19.

Festa do líder

Além da festa da produção do BBB21, os brothers e sisters que seguirem no jogo até a semana que vem poderão curtir a festa da líder Sarah, marcada para a próxima quarta-feira (24). O evento é foi inteiramente planejado pela analista de marketing em ida ao confessionário na tarde de hoje, antes da prova do anjo.

Sarah escolheu uma festa com temática country, mas a produção do Big Brother Brasil sugeriu um toque Los Angeles, que é a cidade onde a sister morou por alguns anos e até fez figuração na série Lúcifer, da Netflix.

Como assistir a festa do reality show?

A festa de sábado será transmitida ao vivo na Globo às 22h55. O show também pode ser assistido em tempo real através do pay-per-view na TV por assinatura e no Globoplay, plataforma de streaming da emissora carioca que produz o BBB21, reality show apresentado por Tiago Leifert.

Se você não for assinante do pay-per-view do Big Brother Brasil, pode verificar pacote com as principais operadoras de TV a cabo do Brasil. Os valores variam de acordo com cada operadora. Já no Globoplay, o pacote para assistir ao BBB21 em tempo real custa R$ 22,90 mensais.