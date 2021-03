BBB21: João define sua indicação e revela motivo do voto

João Luiz, líder da semana, já decidiu quem será o seu indicado ao quinto paredão do BBB21, que será formado na noite deste domingo (28). O professor de geografia definiu que Projota será a sua escolha, e explicou para Viih Tube e Thaís os motivos de emparedar o rapper no reality show.

O líder relatou que a sua desavença com o cantor surgiu há algumas semanas por causa do tratamento do rival para com ele após uma gentileza.

“Uma situação meio chata. Apareceu para ele [Projota] trocar o microfone, aí fui na sala e ele já tinha ido trocar. No que voltei para a cozinha, vi que a Pocah estava deitada no sofá e ouvi o barulho da plaquinha que eles seguram caindo no chão. A plaquinha caiu e fui olhar porque deve ser difícil, sei lá o que passou na minha cabeça. Peguei a plaquinha e entreguei pra ele. Ele pegou e nem falou nada. Não olhou na minha cara e nem agradeceu. Não trato mal ninguém”, explicou.

João não explicou se essa será a sua justificativa durante o voto em Projota na edição ao vivo. No entanto, Viih Tube consolou o amigo sobre a decisão difícil de mandar o concorrente ao paredão da semana.

“Acho que as pessoas têm que entender que a gente está em um jogo e vai ter que votar. E se você foi a pessoa que a gente menos se deu bem, vai votar. Mas educação e respeito é uma coisa que tento manter e mantenho o máximo possível com todo mundo”.

Como assistir a prova do anjo?

A formação do quinto paredão do BBB21 será exibida ao vivo após o Futebol (23h horário de Brasília) na Globo. Na edição, além de mostrar a repercussão do toque do Big Fone atendido por Carla Diaz, o líder João vai emparedar um concorrente e a casa vai votar no confessionário. Além disso terá a prova bate e volta em que um dos emparedados, exceto a indicação do líder, se livrará da votação do público.

Para acompanhar todas as dinâmicas da semana do Big Brother Brasil 24 horas por dia e em tempo real, basta sintonizar no pay-per-view na TV a cabo. Os valores variam de acordo com cada operadora. O Globoplay, plataforma de streaming da Globo, também transmite o reality show apresentado por Tiago Leifert em tempo real. As mensais custam R$ 22,90.