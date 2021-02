BBB21: Karol Conka vira meme ao cantar Amy Winehouse; assista

Os brothers, e claro, os cantores do BBB21, soltaram a voz no karaokê que aconteceu na festa do líder nesta quarta-feira (10). No entanto, Karol Conka virou piada por sua interpretação de Amy Winehouse.

A rapper fez uma versão de samba com as músicas ‘Back to Black’ e ‘Rehab’. Enquanto improvisava no Inglês, a reação de Sarah também foi comentada pelos internautas.

Além de Conka, Projota, Fiuk, Rodolffo e Pocah também deram uma palinha de covers e músicas próprias. Do ‘pipoca’, Juliette, Camilla de Lucas e Caio cantaram, e o fazendeiro surpreendeu os colegas com a voz.

Web não perdoa o cover Karol Conka no BBB21

Além do sucesso ‘Tombei’, Karol Conka, do BBB21, quis se arriscar no inglês ao cantar as músicas da cantora britânica, que morreu aos 27 anos, em 2011, vítima de overdose. Os próprios fãs de Amy não aprovaram o cover da brasileira.

Nas redes sociais, principalmente no Twitter, o que não faltou foram os memes com a situação. Alguns internautas comentaram que Conka estava atrapalhando o descanso da cantora.

Além disso, o que também chamou atenção foi a reação de Sarah, que não aguentou e deu risada e em outros momentos fez uma expressão de quem não estava entendendo o que Conka cantava. A sister disse que a rapper fez seu “embromeichon”.

Assista ao vídeo:

A sarah com inglês fluente vendo a karol cantando tudo errado kkkkkkkkkkkk #bbb21

pic.twitter.com/zlpk3gBKui — 𝔏𝔲𝔞☀️🍓 (@luacomenta_) February 11, 2021

Veja a reação da web com cover de Karol Conka:

Fiuk cantando Mas Que Nada.

Karol cantando Back to Black. Sérgio Mendes e Amy Winehouse não mereciam isso Boninho. #BBB21 pic.twitter.com/3bnOz9cRZE — Lucas Mazes 🦉 (@lucasmazes) February 11, 2021

A Sarah que tava morando nos states, até trabalhou em série americana vendo a Karol cantando 😂🗣️ #bbb21

pic.twitter.com/auLk5qwWR9 — Ivo Tavares (@itpjunior) February 11, 2021

A Karol cantando pros seguidores russos do Instagram dela #BBB21 pic.twitter.com/11c1JCKstS — Esquizy 🎓 🌵 👒 | #BBB21 (@esquizopoc) February 11, 2021

a juliette e a carla assistindo a karol cantando me representa tanto #bbb21 pic.twitter.com/yzJuQIKgHp — robert 🕵🏾‍♂️ (@kyliemotivada) February 11, 2021

a amy winehouse ressuscitando pra bater na Karol com k depois dela cagar a música dela#BBB21 pic.twitter.com/uoCKv6oSmP — Stefani✂️🍑 (@Santtos090) February 11, 2021

BBB21 – Pocah desafina e internet faz memes

Além de Karol Conka, Pocah também virou piada no Twitter. Os internautas fizeram memes com a funkeira cantando na festa do líder do BBB21. Ao soltar a voz com um pagode, a sister deixou Juliette “assustada” por desafinar. A intérprete de ‘Não Sou Obrigada’, saiu do tom na hora de cantar e os internautas também se divertiram com o momento.

“Caio e Juliette cantando melhor que a Karol e a Pocah que são cantoras”, opinou a internauta Maria Rita. “Estou só o Rodolfo tentando achar o tom da música com a Pocah cantando. Quase impossível”, escreveu Bia Gama Aleixo. “Caio cantando ,melhor que a Pocah, Projota e Karol, que são cantores mesmo”, disse a usuária Emy Thabata.

KKKKK A CARA DA JULIETTE PRA POCAH CANTANDO! 😂😂😂😂😂🗣 #BBB21 pic.twitter.com/39PRL6gz8l — Leonan (@CallMeLeonan) February 11, 2021

