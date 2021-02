BBB21: Karol Conká toma punição grave e perde 500 estalecas

Depois da festança na madrugada do BBB21, Karol Conká não acordou para gravar o raio-x, atividade obrigatória dos brothers todos os dias. A infração é considerada grave e quem a comete perde 500 estalecas. A cantora ficou brava com o acontecido e reclamou que ninguém a chamou para levantar da cama.

Essa não é a primeira vez que algum brother do BBB21 é punido por não realizar o raio-x, antes de desistir do programa, Lucas Penteado foi punido pelo mesmo motivo. Projota sabia que o brother ainda estava dormindo, mas se recusou a acordá-lo.

Karol recebeu punição no BBB21

Na manhã desta quinta-feira (11), Karol Conká não foi para o confessionário gravar o depoimento diário dos confinados e acabou sendo punida. A sister perdeu 500 estalecas.

Quando questionada por Pocah se a dona do hit “Tombei” havia feito o raio-x, Karol mostrou estar irritada com os colegas: “poxa não custava ter me acordado. Eu acordei tanta gente para fazer isso”. “Eu achei que só faltava eu”, contou a dona do hit “Não sou obrigada”.

Como funciona o raio-x?

Todos os dias os brothers do BBB21 são obrigados a ir para o confessionário e gravar o raio-x. O tempo em que a tarefa precisa ser concluída por todos os participantes varia e é determinado pela produção. Quantos mais brothers ainda na casa, mais tempo é cedido.

No raio-x, todos tem cerca de 1 minuto para mandar um recado para os familiares, amigos e fãs. Pode-se falar sobre qualquer assunto durante o depoimento matinal. Depois que o participante do BBB21 termina de gravar a mensagem, é a vez do queridômetro: todos escolhem emojis para os colegas confinados. Os emojis podem ser bons, como coração e carinha feliz, ou ruins como vômito, bomba, cobra, entre outros.

