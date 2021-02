BBB21: mapa astral explica o comportamento de Karol Conká

O BBB21 pode ser uma vitrine para impulsionar a carreira de uma celebridade esquecida no churrasco, ou simplesmente transformar pessoas anônimas em verdadeiras estrelas. Desde que começou a confinar famosos na casa mais vigiada do Brasil (em 2020), o Big Brother Brasil conquistou público e se tornou o programa de TV mais buscado no mundo.

Pensando nisso, ou não, Karol Conká aceitou o convite para entrar no BBB21 que estreou em 25 de janeiro e desde então tem se mostrado uma pessoa de personalidade difícil.

Em apenas quarto semanas vivendo na casa do BBB21, a rapper já ameaçou um participante de tortura psicológica, provocou discussões, disse que era educada por ser do sul ao criticar o comportamento de Juliette que é nordestina e muitos outros. Para entender as atitudes da intérprete de É o Poder, a astróloga

Jessyca Thomé traçou o mapa astral da artista.

Signo de Capricórnio: personalidade e tudo mais

BBB21: Karol Conká é capricorniana

A participante do BBB21 nasceu em 1 de janeiro de 1987, o que automaticamente diz que ela é capricorniana, com ascendente em áries e lua em vigem. De início, essas informações explicam muita coisa de Karol Conká na casa mais vigiada do Brasil.

Karol tem coragem, impulsividade, autoritarismo e ambição. É uma pessoa que pode ser considerada teimosa, cabeça dura quando cisma com algo. De acordo com a astróloga, a cantora tem sol em Capricórnio, na casa 10 – a casa da carreira, que já mostra que ela tem lugar de sucesso profissional e fama, demonstra também uma imagem de força e autoridade no que faz.

BBB21 – ascendente em Áries

O ascendente em Áries explica o posicionamento e temperamento difícil da participante do BBB21. Demonstra, também, a impulsividade de ser direta e muitas vezes acaba sendo agressiva a ponto de negar seus limites. Segundo a astróloga, isso contextualiza todo seu desejo de domínio e poder sobre os outros, de manipulação entre outros. Entre as características, está o de querer mostrar ser uma pessoa independente em situações diferentes. No entanto, ressalta que ela é dominadora, uma pessoa que vai à luta e não mede esforços para conquistar tudo o que almeja.

Já a Lua ressalta os sentimentos e emoções da participante do Big Brother Brasil, mas também reacende uma característica racional, analítica e crítica, o que faz ela ser calculista dentro do jogo. Segundo a astróloga, isso tende a fazê-la cobrar e exigir muito de outras pessoas.

Expressiva, sincera e exaltada

Karol Conká tem Mercúrio, o planeta da comunicação, em Sagitário. De acordo com a profissional, Mercúrio é expressivo, sincero, exaltado, e dependendo do momento, explosivo. Isso explica quando a sister expulsou Lucas Penteado da cozinha VIP a gritos e xingamentos. Logo depois, o ameaçou de tortura psicológica.

A astróloga ressalta que muitas vezes quem tem Mercúrio fala mais do que deve, tem posicionamentos fortes e age por impulsividade, o que faz com que não filtre o que diz. Ressalta, também que tende a exagerar nas falas e distorcer a realidade para se sair bem.

Por fim, Karol tem Sol em Capricórnio e ascendente em Aries, Lua em Virgem e Mercúrio em Sagitário. O que faz com que ela sempre ache que está certa, independentemente da situação, se sente a dona da verdade.

Acompanhe o BBB21 no DCI.