Resumo BBB21: DR pós jogo da discórdia marca a madrugada (9/2)

Após uma noite marcada pelo Jogo da Discórdia, os brothers do Big Brother repercutiram os comentários disparados durante a dinâmica e os confrontos que aconteceram no jogo. Na madrugada desta terça (9), dia de eliminação no reality, rolou pedido de desculpa na casa e um confronto entre Juliette e Karol Conká, momento em que a paraibana comentou sobre como foi tratada pela cantora. Além disso, rolou uma DR entre Arcrebiano e Karol Conká, que resultou em acusações de abuso psicológico por parte da curitibana nas redes sociais. Confira o que aconteceu com os participantes no resumo da madrugada do BBB21.

Karol Conká conversou com alguns colegas de confinamento no jardim. A artista buscou amparo e disse que havia sido julgada por conta de “um dia de surto”. “Você não acha estranho?”, questionou a cantora. “Não, porque você fez isso comigo”, rebateu Juliette, que sofreu no reality ao receber diversos comentários negativos da curitibana. Karol Conká discordou da visão da advogada, mas Juliette continuou confrontando a dona do hit “Tombei” e afirmou: “você me chamou de doida várias vezes”.

Juliette: "Você me chamou de doida várias vezes viu?"

Karol: "Eu chamei porque você falava que era doida."

Juliette: "Eu posso me chamar, mas você eu não chamei de doida não."

Karol: "Mas agora você tá chamando."

Juliette: "No sentido de 'doida legal'."#BBB21 pic.twitter.com/iz5B8Q5YyJ — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 9, 2021

Karol Conká e Arcrebiano tiveram DR

Também no resumo do BBB21: Arcrebiano e Karol Conká discutiram o relacionamento que tiveram no Big Brother Brasil, o modelo pediu desculpas à cantora e disse que estava “se sentindo maluco” no confinamento. Durante o papo, Karol revelou que se sentiu usada como peça de jogo por parte de Arcrebiano.

O brother chorou muito durante a DR e lamentou a infelicidade que tem vivido por participar do reality show: “não estou aguentando mais. Tenho meu trabalho lá fora, eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia e eu era muito feliz. Agora eu tô triste”. “Essa conversa é pra dissolver a coisa ruim que ficou entre a gente”, afirmou Conká.

Nas redes sociais, a DR virou assunto e muitos tomaram o lado de Arcrebiano, acusando a cantora de ser abusiva e prejudicar o psicológico do brother.

Karol: "Depois, na segunda festa, eu me afastei, tentei ficar longe, aí a gente começou a embarcar numa relação. Você é muito profundo, e pra mim eu estava tirando mais como uma brincadeira e até falei pra você 'o que acontece aqui fica aqui', e você falou 'não'… #BBB21 pic.twitter.com/5CJtDo6GFu — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 9, 2021

Karol: "A gente foi dormir juntos, eu já achei estranho a partir do momento que a gente acordou, ali eu entendi que eu tava fazendo parte de um planejamento de jogo teu. A partir de ali, você levantou, mal olhou na minha cara e foi fazer suas coisas. (…) #BBB21 pic.twitter.com/iQir2UHSDY — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 9, 2021

“Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia e eu era feliz, agora eu to triste” ABUSO PSICOLÓGICO É CRIME pic.twitter.com/FdWR0tqzqK — QG Bil Araújo 🐺 (@QGdoBil) February 9, 2021

porra a conversa que a karol teve com o bill…. totalmente abusiva vei essa mulher ta destruindo o psicológico de todo mundo nessa casa — gabi (@sunsetfav) February 9, 2021

Brothers debocharam de Gilberto e Juliette

Para finalizar o resumo do BBB21 desta terça: após o Jogo da Discórdia, alguns brothers do “grupão” foram para o quarto colorido e repercutiram algumas falas que Gilberto soltou durante a dinâmica e a acusação do pernambucano sobre manipulação de votos na casa. Durante o papo no quarto, Karol Conká também debochou de uma comentário de Camilla de Lucas, que comparou Juliette com a mãe, a curitibana disse que a influenciadora digital estava ofendendo a própria mãe.

Nego Di, Lumena, Fiuk, Karol e Pocah debocham de Gilberto fazendo danças e falas 'engraçadas'. #BBB21 pic.twitter.com/XZSE2rrgqI — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 9, 2021

Karol: "A Camilla precisou entrar aqui pra justificar que tá com a Carlinha e a Juliette, porque a Juliette lembra a mãe dela. Ofendeu a mãe, né?". #BBB21 pic.twitter.com/yuiFr8ca34 — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 9, 2021

