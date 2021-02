BBB21: Arthur é o novo líder; saiba qual é o prêmio de Projota

Arthur se tornou o segundo líder do BBB21 após vencer uma prova em dupla que envolvia resistência, atenção e agilidade. A prova do líder começou às 23h40 desta quinta-feira (4) e terminou somente na manhã desta sexta-feira (5). Em consenso na edição ao vivo de hoje, Arthur ficou com a liderança e Projota ganhou um card de 1 ano com produtos da marca patrocinadora.

Como foi a segunda prova do líder do BBB21?

Em duplas, os participantes precisaram montar um box com produtos de uma rede de fast food patrocinadora do BBB21. Cada jogador ficava de um lado do campo de provas e era nomeado de 1 e 2. O 1 tinha como função pegar os produtos indicados em um telão e entregar para o 2 que tinha como função organizá-los em uma bandeja e em seguida apertar um botão vermelho.

No telão, além dos produtos, uma contagem regressiva aparecia e a cada rodada poderia aumentar ou diminuir. A dupla Projota e Arthur foi a última que restou e venceu a prova do líder. Sarah e Gilberto esqueceram um produto e foram eliminados do desafio.

Pulseiras do VIP

Arthur, líder da semana, recebeu 9 pulseiras do VIP para colocar participantes no grupo sem restrição alimentar na casa. Projota, Carla Diaz, Lumena, Nego Di, Arcrebiano, Karol Conká, Viih Tube e Caio foram os escolhidos.

Dinâmica da semana

A dinâmica da semana começou com a prova do líder realizada na quinta-feira (4). Já nesta sexta-feira o Big Fone tocou novamente (de uma série de três toques). Arcrebiano atendeu e teve que imunizar um participante e indicar outro ao paredão. O educador físico emparedou Thaís e imunizou Juliette.

Neste sábado os participantes vão encarar mais uma prova do anjo. No entanto, nem todos participarão. A produção fará um sorteio em que serão definidos os jogadores da prova. Quem se tornar o anjo terá um colar de imunidade pra imunizar um concorrente durante a formação. Além disso, terá que castigar dois participantes.

No domingo (7), o Big Fone vai tocar novamente às 10h da manhã. Quem atender terá que imunizar um participante e indicar outro ao paredão. Já às 18h, o aparelho tocará novamente no BBB21 e quem atender vai ter que fazer uma troca colocando um imunizado no paredão e tornando um emparedado e imune.

Após o Fantástico, o segundo paredão será formado. Primeiro, Tiago Leifert vai validar o Big Fone. Logo em seguida, o anjo vai imunizar um participante, seguido do líder que vai indicar outro ao paredão. Por fim, a casa vai votar no confessionário para definir o quarto emparedado.

O programa especial de formação de paredão ainda será marcado pela prova bate-e-volta. Todos os emparedados, exceto o indicado do líder, vão disputar uma prova em que o vencedor se salvará da votação do público DO bbb21.