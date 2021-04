BBB21: namorado de Viih Tube critica atitudes de Thaís

Thaís, Juliette e Viih Tube estão em uma narrativa estilo “triângulo amoroso” no Big Brother Brasil 2021, no entanto, o que está sendo disputado entre a goiana e a paraibana, é a amizade da youtuber. Depois de serem exibidos momentos de Thaís reclamando de Juliette, tendo ciúmes da maquiadora em relação a amiga e sendo insistente na hora de ajudar a youtuber, que se machucou na festa do líder, o namorado de Viih Tube soltou várias críticas a sister do BBB21.

Namorado de Viih Tube reclamou de Thaís no BBB21

Nos stories do Instagram, Bruno Magri falou sobre o Big Brother Brasil enquanto assistia edição de quinta-feira (8), enquanto os VTs sobre Thaís, Juliette e Viih Tube eram exibidos, o influenciador digital comentou: “gente, pra mim Thaís já deu também, eu hein, parece quinze anos, na verdade nem quinze anos faz isso”.

Ao ver o momento em que a dentista insistia que Viih Tube a deixasse ajudar na arrumação cama do BBB21, o namorado da youtuber comentou irritado: “nossa Thaís, deixa a mina, acha que é a mãe dela, ela falou que vai fazer, ela vai fazer sozinha”. Em outro story, o influenciador completou: “desculpa gente, ela pode ser amiga da Vitória, mas ela que ela está puxando assunto da Juliette toda hora. Não tira ela da boca, que chata, segue sua vida menina”.

Namorado da Viih tube colocando a culpa toda no cu da Thaís kkkkkkkk#BBB21|Arthur e Juliette|Fiuk e Juliette|Se o Arthur|Gil e o João|Deus Juliette|Parabéns Juliette|Gil e Pocah|Arthur x Fiuk|Dummy|Pq o Fiuk|Nossa Juliette

pic.twitter.com/STnQSxF6Ih — De👸🏼🌵 (@nenem_da_gabi) April 9, 2021

Thaís debochou de Juliette

Após Viih Tube se machucar na festa do BBB21, tendo que ser atendida pela equipe médica do programa, que enfaixou o pé da youtuber, Thaís ficou irritada por não poder ajudar a amiga, que já estava trocando de roupa com o auxílio de Juliette.

“É ruim sentir ciúmes né? Eu odeio”, disse Pocah, que estava fazendo companhia para a sister na festa. “Não sei se é ciúmes, pode ser, mas é chateação”, disse a dentista. “Eu sei, você queria que ela reconhecesse”, comentou a cantora. “Nem é isso, é da outra parte. Se acha”, reclamou a sister do BBB21, que imitou e debochou de uma fala de Juliette ao falar de Viih Tube no quarto crodel.