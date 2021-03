Thaís vence prova do anjo do BBB21; veja quem ganhou o monstro

A nona disputa pelo anjo da temporada aconteceu neste sábado (27) e não teve sorteio, assim como na semana passada, ou seja, todos os brothers e sisters puderam competir na disputa pelo colar de imunidade. Quem venceu a prova do anjo do BBB21? Thaís foi a vencedora e além do colar, também ganhou um almoço especial, que será realizado amanhã, domingo (28), R$ 5 mil no aplicativo da marca patrocinadora da prova e ainda poderá enviar R$ 5 mil para alguém especial aqui fora.

Como foi a prova do anjo no BBB21?

Os brothers usaram fantasias de coelho e em um sorteio na sala, ficaram com os seguintes números: Gilberto (1), Sarah (2), Fiuk (3), João (4), Viih Tube (5), Thaís (6), Camilla (7), Rodolffo (8), Juliette (9), Pocah (10), Caio (11)

Na disputa, os participantes iam até uma estante com vários ovos de páscoa e lia a mensagem que estava dentro. De pouco em pouco, cada um seria eliminado, já que grande parte das plaquinhas que estavam nos ovos eliminavam o brother ou sister que o abrisse. Tiago Leifert explicou quem sobrasse, venceria a nona prova do anjo do BBB21.

Gilberto e Sarah foram eliminados logo na primeira rodada da disputa. Em seguida Fiuk tirou a mensagem “Elimine um jogador” e o cantor optou por tirar Juliette da nona prova do líder do BBB21. A disputa continuou, Thaís foi eliminada, Camilla de Lucas eliminou Caio e Rodolffo logo em seguida eliminou a influenciadora digital.

Pocah a última eliminada da primeira rodada e a segunda fase da prova aconteceu entre Fiuk, João, Viih Tube e Rodolffo. Nesta etapa, Viih Tube tirou uma plaquinha para salvar um jogador e escolheu trazer Thaís de volta ao jogo. O sertanejo foi eliminado e a briga ficou entre Thaís, Viih Tube e Fiuk. A grande vencedora da nona prova do anjo do BBB21 foi Thaís. “Monstro alienígena: os castigados devem passar o tempo todo vestidos como ET e nave espacial”, leu a dentista na ficha enviada pela produção.

Brothers ganharam ovos de páscoa

Após a nona prova do anjo do BBB21 chegar ao fim, Tiago Leifert informou que todos ganhariam presentes da marca que patrocinou a disputa. Os confinados correram até uma área em que estavam vários ovos e puderam pegar dois cada um.

Prova do anjo BBB21 – Quem está no castigo do monstro?

Quem vence a disputa pelo anjo também ganha uma difícil missão, a de escolher os dois participantes que estarão no castigo do monstro da semana. Após a disputa, Tiago Leifert pede que o ganhador da prova pegue o seu colar de imunidade e os colares do monstro que dará aos colegas. Quem é escolhido para o castigo perde 300 estalecas e se está no grupo vip, é obrigado a ir para a xepa.

Após ser Thaís ser coroado vencedor da nona prova do anjo do BBB21, a sister escolheu Gilberto e Sarah para serem os castigados do monstro desta semana.

Quem já foi anjo no Big Brother?

Rodolffo: o sertanejo foi o primeiro a vencer uma prova do anjo no BBB21

o sertanejo foi o primeiro a vencer uma Carla Diaz: a atriz foi a ganhadora da disputa e colocou Lucas e Gilberto no monstro

a atriz foi a ganhadora da disputa e colocou Lucas e Gilberto no monstro Caio: o fazendeiro venceu três provas seguidas pelo colar do anjo

o fazendeiro venceu três provas seguidas pelo colar do anjo Arthur: o brother ganhou uma disputa de arremessos no confinamento

o brother ganhou uma disputa de arremessos no confinamento Projota: o cantor venceu a sétima prova do anjo do BBB21 e levou um carro

o cantor venceu a sétima e levou um carro Viih Tube: a sister foi a melhor em um jogo da memória e ganhou a oitava prova do anjo

Como vai ser formado o paredão?

Nesta semana, a formação de berlinda será um pouco diferente, com a interferência do big fone e sendo uma votação aberta. Quantos serão emparedados: um irá parar na berlinda pela indicação do líder, outro pelos votos da casa e dois por conta de contragolpes, tanto o participante indicado por Arthur, o líder da semana, quanto o mais votado da noite, irão puxar um colega cada para a berlinda. O primeiro da casa a votar será o brother ou sister com a pulseira branca, que será dada por quem atender o big fone, na noite de hoje, sábado (27), durante o programa ao vivo.