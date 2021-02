BBB21: namorado diz que Viih Tube está sendo manipulada

Na madrugada desta quarta-feira (3), Bruno Magri, namorado de Viih Tube, comentou sobre a participação da atriz no BBB21. O influenciador revelou seu desapontamento com alguns acontecimentos da casa e disse que a namorada estaria agindo diferente se pudesse assistir aos eventos do programa fora do confinamento.

O namorado da sister do BBB21 também disse que ela tem sido manipulada no reality show e criticou Karol Conká.

Namorado de Viih Tube fala sobre participação de youtuber no BBB21

No Instagram, na madrugada desta quarta (3), o namorado de Viih Tube falou sobre participação da atriz no programa enquanto assistia a “reunião de condomínio” convocada por Juliette na área externa. “Gente, tá uma tristeza isso, tenho nem o que falar”, comentou Bruno, que no story seguinte contou: “estava vendo o pay per view agora, até parei, não vou mais assistir porque estava me fazendo mal”.

“Lá dentro as coisas são muito distorcidas, o jeito como eles veem o jogo, a Viih não é essa que está lá, se ela estivesse aqui fora ela veria totalmente diferente. É triste porque eu sei a pessoa que ela é, mas não está transparecendo isso lá”, comentou o namorado da participante do BBB21.

O Namorado da Viih Tube contra ela nessa situação da Juliette, Q SABOR! #BBB21 pic.twitter.com/ogr74A5y5g — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) February 3, 2021

Cerca de uma hora depois, Bruno comentou que alguns veículos de comunicação estavam distorcendo seu desabafo sobre Viih Tube no BBB21e explicou: “vi muitas páginas de fofoca postando o que falei agora distorcendo minha fala, mas vamos lá, sempre apoiei a Vitória e sempre vou apoiar, o que eu quis dizer é que com tanta gente falava mal lá dentro da casa, ela está sendo manipulada e não consegue ver com os olhos que a gente vê aqui fora”.

Namorado de Viih Tube criticou Karol Conká

No início do programa da noite de terça-feira (2), Bruno fez alguns comentários sobre o reality show, dizendo que antes ficava ansioso pelo início do programa, mas que agora tem ficado ansioso e com medo do que vai acontecer, devido aos últimos acontecimentos do BBB21. Em seguida, o namorado de Viih Tube criticou Karol Conká: “a cara nem treme, falsa”.

