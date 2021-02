BBB21: Nego Di diz estar envergonhado com participação no reality

Abalado com a rejeição no BBB21, Nego Di publicou um vídeo nessa sexta-feira (19) sobre sua participação no reality e disse estar arrependido. O gaúcho afirmou estar arrependido de não ter ajudado Lucas Penteado e também das piadas com Arlindo Cruz.

Nego Di diz que foi um ‘grande erro’ ter se afastado de Lucas

Em vídeo publicado no IGTV, Nego Di relembrou sua trajetória no BBB21 e listou seus arrependimentos dentro da casa. Segundo o humorista, ele errou ao ter se afastado de Lucas Penteado – que desistiu do programa.

“Tentei seguir meu coração, errei, joguei errado, mas tentei. Errei em atitudes e posicionamentos, fiz muita piada idiota. Só depois que saí de lá que eu percebi o quanto eu errei. O grande erro que eu tive foi com o Lucas em determinado ter virado as costas para ele. Eu não estava presente quando ele sofreu, mas teve muitos momentos em que eu sentei e conversei com o Lucas e me preocupei com ele”, disse.

Em outro trecho, ele se disse estar envergonhado com as atitudes dele no jogo. “Tenho vergonha de saber que minha família assistiu isso. Fui pra correr atrás do meu sonho, dar oportunidade para minha mãe e para meu filho”, afirmou.

Ex-BBB recebe ameaças após eliminação do BBB21

Depois da eliminação, Nego Di revelou que pensou em desistir da carreira e chegou a ser arrepender de ter entrado no BBB21. “A rejeição foi um choque pra mim. Você sai da casa e é empurrado pro ao vivo com o Tiago Leifert. ‘Que merd* que eu fiz’ eu pensei”, lembrou o ex-BBB.

“Eu cheguei em determinado momento a pegar meu celular e pensar que minha vida tinha acabado, que minha vida não fazia mais sentido, que meu trabalho não fazia mais sentido”, lamentou.

“Quando eu chego no Big Brother eu tenho o sonho e sair com minha vida destruída parece que nada daquilo valeu a pena. Me arrependi de ter entrado porque eu fui julgado de forma cruel, não foi um cancelamento foi linchamento. Eu fui ameaçado de morte, a minha mãe foi ameaçada de morte, meu filho. Meu filho não está indo mais na escola”, contou.

Para completar, o participante do BBB21 destacou sua decepção com alguns artistas que, segundo ele, promoveram o linchamento e seu cancelamento.

“Estou sendo julgado como se eu tivesse matado alguém, como se eu fosse um psicopata. A visão lá de dentro é essa, ou a gente se joga no jogo eu é planta. Errei várias coisas, mas estou aqui para assumir. Estou muito triste porque vi muitos artistas promovendo o meu cancelamento. Para minha decepção, porque admirava, pedi até ajuda e nunca tive atenção dessas pessoas”, ressaltou o comediante.

A eliminação de Nego Di levou alguns famosos ao delírio. Vários artistas como Maisa, Bruno Gagliasso, Marília Mendonça e Deborah Secco, comemoraram a saída do comediante. Nas redes sociais, principalmente no Twitter, esses famosos deixaram sua opinião sobre a eliminação do ex-BBB.

Ludmilla escreveu: ‘vai, faz a fila e sai um de cada vez”. A atriz Sophia Abrahão ironizou: “tomara que você não toque flauta pra mulheres dormindo aqui fora!”.

