BBB21: Nego Di diz que foi usado e manipulado por Karol Conká

Na manhã desta quarta-feira (17), Nego Di foi entrevistado por Ana Maria Braga no programa Mais Você. O humorista falou sobre sua participação no BBB21, a relação com Karol Conká e o famoso “gabinete do ódio”, e contou como se sentiu ao descobrir que bateu o recorde de rejeição da história do programa.

Durante o papo com Ana Maria, o ex-participante do BBB21 contou que refletiu sobre suas ações no programa, que tem sido ameaçado aqui fora e que se sentiu manipulado por Karol, que era sua companheira de jogo no reality show.

BBB21 – Nego Di chamou Karol Conká de manipuladora

Durante a entrevista no programa matinal, Ana Maria Braga questionou o ex-brother sobre seu envolvimento no famoso “gabinete do ódio”, como é conhecido a união entre Karol, Projota, Lumena, Pocah e Nego Di. O humorista revelou surpresa com algumas atitudes e comentários dos colegas, que só descobriu pelos vídeos que assistiu após sua eliminação. “O que acha que provocou essa votação? Em que momento você errou?”, perguntou a apresentadora.

“Essa noite foi bem complicada, não dormi, não troquei de roupa, não comi. A gente tem que digerir algumas coisas né, refletir. É difícil ouvir e ler algumas coisas”, contou o recém eliminado do BBB21. Nego Di continuou: “depois de assistir uns vídeos, eu vi que estava junto com pessoas que estavam em um caminho errado”. Ao citar os colegas, o humorista focou no nome de Karol Conká, participante que ele considerou ter agido de maneira mais grave no confinamento: “não vi a maneira q ela tratou o Lucas, eu não estava lá no momento [da expulsão da cozinha]. Pra mim essas informações chegavam de outra maneira”.

“Só quando eu via que podia julgar, quando ela estava na minha presença ela agia de uma maneira e quando não estava, agia de outra”, disse Nego Di, que continuou contando que assistiu à Karol Conká fazendo críticas ao gaúcho após ele deixar o BBB21. “Tudo o que ela descreveu ali, ela falou praticamente o que ela era. Incrível poder de manipulação. O sentimento pra mim: caí no grupo errado. Achei que era um bom jogador, mas ela jogou comigo, me senti usado para caramba”, disse.

O ex-brother do BBB21 também comentou sobre Lumena: “não tinha noção de quão graves eram os posicionamentos delas [Karol e Lumena], porque na minha frente era de um jeito e nas costas outro”.

Nego Di bateu recorde de rejeição do Big Brother

Ana Maria Braga comentou que não esperava que a rejeição de Nego Di fosse tão alta no terceiro paredão do BBB21, a ponto do humorista bater um recorde histórico do reality show. “Me assustei muito com os 98,76% de rejeição, para você não foi… O que você sentiu?”, perguntou a apresentadora.

“É um baque, pensei que tinha a possibilidade de sair, mas não pensei que fosse tanto. Quando a gente está lá dentro, não tem noção de nada”, explicou o humorista. “A gente não tem pay per view, então fica meio cego em algumas situações, foi um choque, não pensei que fosse ser tanto na verdade”, completou o ex-brother do BBB21.

Humorista diz que foi ameaçado após o BBB21

Nego Di contou que as coisas não estão fáceis para ele e a família e que eles têm recebidos ameaças, inclusive de morte, fazendo com que a mãe e o filho do gaúcho estejam com medo. “As pessoas não tem noção do quão cruel pode ser a internet nessas horas”, disse o gaúcho.

“Errei pra caramba, mas não sou esse mau caráter que as pessoas falam, estava ali correndo atrás do meu sonho“, completou o ex-participante do BBB21.

