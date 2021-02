BBB21: Nego Di é eliminado com recorde de votos

Nego Di foi eliminado do BBB21. O gaúcho disputava o paredão com Sarah e Fiuk, mas acabou levando a pior hoje, 16 de fevereiro. Ele recebeu 98,76% dos votos do público e deixou a casa do Big Brother Brasil.

Já Sarah recebeu 0,37% dos votos, e Fiuk outros 0,87%. A votação chegou a quase xx de votos. O paredão teve 169 milhões de votos.

Eliminado do BBB21: Nego Di é o terceiro eliminado

O jogo chegou ao fim para Nego Di. O humorista foi parar no paredão após o “contragolpe” de Sarah, que foi indicada à berlinda pela líder Karol Conká. Assim, o gaúcho é o terceiro eliminado da edição do Big Brother Brasil.

Kerline foi a primeira a deixar casa, e depois foi a vez de Arcrebiano dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. O game também terminou para Lucas Penteado, que desistiu do programa após inúmeras polêmicas na edição – inclusive envolvendo Nego Di.

Trajetória de Nego Di no Big Brother Brasil

Ao longo de três semanas confinado no BBB21, Nego Di adotou uma postura de vilão ao rejeitar Lucas Penteado após parceria em duas provas com vitória (imunidade e anjo).

Durante uma discussão, o humorista causou revolta dentro da comunidade estudantil ao afirmar que o movimento em que Penteado foi um dos líderes e ocupou escolas secundaristas em todo o Brasil impedindo que as instituições fossem fechadas em 2015 e 2016, ‘é coisa de vagabundo’.

“Você que decide a revolução que cada um faz, né?”, questionou Lucas durante a briga. Nego Di então rebateu: “Que revolução você faz defendendo vagabundo?”. Na ocasião, entidades de educação repudiaram as falas do humorista no BBB21.

A passagem de Nego Di pelo Big Brother Brasil também foi marcada por um comentário polêmico do humorista sobre a atriz Carla Diaz. Na ocasião, Nego Di conversava com Projota e insinuou que não dormiria ao lado da famosa pois se masturbaria.

“Tem 3 camas ali”, comentou Projota. Nego Di, então, disse: “A Carlinha tá deitada ali, não quis dormir do lado da mina. Cê é louco, com a flauta [em referência ao pênis]. Tira a flauta do case, eu mexendo no guri”, disse.

BBB 21: entenda a polêmica entre Nego Di e a família de Arlindo Cruz