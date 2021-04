BBB21: outra festa? Veja horário e o que tem hoje no reality (10/4)

O Big Brother Brasil já tem um novo líder e um novo anjo, mas, final, o que terá no BBB21 de hoje, sábado (10/4). Na edição do dia anterior, Tiago Leifert, apresentador do reality show, não revelou o que terá no episódio seguinte. No entanto, o DCI destaca o que pode rolar no BBB que vai ao ar hoje.

Que horas começa o BBB21 hoje (10)?

Hoje, sábado (10), o BBB21 vai começar às 23h05, logo após a reapresentação do último capítulo da novela Amor de Mãe, de acordo com a programação da Globo. O episódio terá 50 minutos de duração e vai anteceder o Altas Horas, que tem apresentação de Serginho Groisman.

O que tem no BBB hoje? O episódio vai mostrar o resumo da festa do final de semana que contou com show da cantora Iza. A apresentação da intérprete de Ginga durou cerca de 1 hora e emocionou os participantes do confinamento. Além da festa, o BBB também vai mostrar como foi o dia de véspera da formação de paredão dos brothers e sisters.

Hoje tem mais festa no BBB?

A produção do Big Brother Brasil antecipou a festa do final de semana e a prova do anjo para sexta. Para o episódio de sábado, o público vai acompanhar somente o resumo do que rolou no evento que teve show da cantora Iza. Como a edição de véspera de formação de paredão costuma ser ao vivo, o apresentador Tiago Leifert deve conversar com os confinados, além de mostrar Arthur e Pocah cumprindo o Castigo do Monstro ao vivo.

Como assistir o Big Brother Brasil hoje?

O BBB21 hoje pode ser assistido ao vivo na TV Globo a partir das 23h05. Você também pode acompanhar o reality show 24 horas por dia. Basta assinar uma das opções disponíveis do pay-per-view. Confira:

Globoplay – a plataforma streaming da Globo, a Globoplay disponibiliza pacote a partir de R$ 22,90 que permite acompanhar o reality show 24 horas por dia em uma das 11 câmeras disponíveis no aplicativo para celular ou SmarTV.

TV por assinatura – o assinante do pay-per-view tem direito a um mosaico com 4 câmeras exclusivas, podendo escolher uma das câmeras para assistir no modo tela cheia. O pacote também custa R$ 22,90, adicionados ao atual pacote de canais.

