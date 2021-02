BBB21: Projota chama strogonoff de ‘bosta’ e choca a web; VÍDEO

Projota surpreendeu Caio na cozinha VIP da sede do BBB21 na noite desta quinta-feira (11) ao se recusar a comer strogonoff de frango, um prato originário da culinária russa, mas que é um dos preferidos dos brasileiros. O rapper chamou de ‘bosta’ os cubinhos de carne branca com creme de leite.

Projota diz não gostar de strogonoff – BBB21

Na cozinha da sede do BBB21, Caio disse a Projota que ele ‘precisava provar o seu strogonoff’. A resposta do músico, no entanto, acabou gerando um desconforto.

“Não gosto, estrogonofe eu já experimentei e não gostei”, disse o cantor. Caio, então, falou; “Mas o meu você nunca experimentou”. Projota, por sua vez, não só disse não gostar do famoso prato como também o definiu como ‘bosta’. “É a mesma bosta, tem creme de leite, é mole, é branco, é tudo que eu não gosto em uma comida”.

Caio: "Você devia experimentar."(Strogonoff)"

Projota: "Já experimentei."

Caio: "Mas o meu você nunca experimentou o meu."

Projota: "É a mesma bosta." #BBB21

Repercussão

Nas redes sociais, o a palavra Strogonoff se tornou um dos assuntos mais comentados do Brasil. O fato de Projota não gostar de comer o prato não pegou bem. “Não confie em uma pessoa que não gosta de strogonoff”, disse um internauta primeiramente. “Projota passou de todos os limites!!!!! Disse que detesta Strogonoff…”, falou outro em seguida.

Projota passou de todos os limites!!!!! Disse que detesta Strogonoff… Gente, pra mim deu #BBB21 — Pedrin #BBB21 (@pedrohmf_) February 11, 2021

Saiba como fazer strogonoff

O strogonoff é um prato originário da culinária russa. No entanto, a iguaria se tornou queridinha dos brasileiros a ponto de ser confundida como um prato nacional. Por aqui, (menos na mesa de Projota, participante do BBB21) o strogonoff ganhou versões com preparo de frango e a famosa carne bovina.

Ingredientes:

3 peitos de frango cortados em cubos

1 dente de alho picado

sal e pimenta a gosto

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de maionese

1 colher de manteiga

1/2 copo de ketchup

1/3 copo de mostarda

1 copo de cogumelos

1 copo de creme de leite

batata palha a gosto



Modo de preparo:

Em uma panela, reforgar o alho e misturar o frango em seguida. A maionese, o sal e pimenta logo depois. Já em uma panela. juntar o frango temperado e adicionar cogumelos, o ketchup e a mostarda. Por fim, incorporar o creme de leite e retirar do fogo antes de ferver.

O strogonoff de frango pode ser acompanhado de arroz branco e batata palha.