Em uma conversa na cozinha da xepa do BBB21, nesta terça (9), Caio falou sobre um assunto delicado que deixou muita gente revoltada. Na web espectadores do reality criticaram as falas do brother, acusando-o de maus-tratos à animais. No entanto, a conta oficial do participante nega que o fazendeiro tenha feito afirmações sobre machucar um cachorro, alegando que o vídeo divulgado nas redes sociais foi tirado de contexto. Fãs do participante também saíram em defesa nas redes sociais.

BBB21 – Caio maltratou um cachorro?

Durante papo entre Rodolffo e Caio, o sertanejo questionou: “e cachorro que come ovo?” “Aí só tem um recurso pra ele no meu modo de pensar, porque tudo quanto é trem que você imaginar de fazer com cachorro eu já fiz e ele não largou dessa mania não”, contou o fazendeiro, que completou: “já esquentei ovo fervendo, pus na boca do cachorro e fechei”.

Pouco tempo depois da conversa entre os colegas de confinamento acontecer na casa, o assunto viralizou nas redes sociais, a conta oficial de Caio se pronunciou sobre o assunto e negou que o participante do BBB21 já tenha cometido maus-tratos. “De forma isolada, as interpretações ferem a conduta e o caráter do Caio e ficamos tristes com a proporção que isso ganhou já que se trata de uma notícia intencionalmente editada”, declarou a equipe do brother.

Caso gerou revolta na web

Com muitas discussões sobre o assunto, o acontecimento que envolve o nome do participante do BBB21 não tem uma opinião unânime nas redes. O fazendeiro foi criticado por muitos e acusado de maltratar um cachorro, no entanto, o brother também tem sido defendido, com alegações de que o momento não passou de um mal entendido por conta do vídeo divulgado não estar completo.

Isso aqui é Fake news. Eu estava assistindo o ppv na hora exata dessa cena. Caio disse q era brincadeira. Cortaram o vídeo de propósito. https://t.co/L18nwxdAB4 — Lucas Rios (@lucasrioscc) February 9, 2021

