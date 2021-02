BBB21: veja imagens da mansão de Projota em São Paulo

Um dos participantes do BBB21, Projota é do time do camarote. Um dos nomes mais famosos da edição, o cantor teve uma origem humilde, mas conseguiu conquistar fama e dinheiro com seu trabalho no mundo da música. Projota já mostrou detalhes de sua casa em entrevistas e também contou várias vezes sobre uma de suas grandes paixões, os games, o cantor tem até uma sala especial para jogar em casa.

Nerd assumido, ele tem um espaço reservado para decorar com vários itens da cultura pop. Além disso, o participante do BBB21 também tem uma parte da casa separada para sua coleção de tênis. Confira imagens do imóvel de Projota na galeria de fotos que separamos:

Onde o Projota mora?

Além de mostrar imagens de sua mansão em fotos publicadas no Instagram, o participante do BBB21 já chegou a abrir sua casa para Eliana, quando foi entrevistado pela apresentadora.

Brother do BBB21 em casa (Foto: Reprodução/Instagram) Projota (Foto: Reprodução/Instagram) Casa do cantor em São Paulo (Foto: Reprodução/SBT) Área de lazer com piscina (Foto: Reprodução/SBT) Parte da mansão de Projota do BBB21(Foto: Reprodução/SBT) Quarto de Projota e esposa (Foto: Reprodução/SBT) Sala de estar do rapper (Foto: Reprodução/SBT) Cantor mostrou mansão em entrevista à Eliana (Foto: Reprodução/SBT) Sala especial na casa do participante do BBB21(Foto: Reprodução/SBT) Área em que o cantor joga video-games(Foto: Reprodução/SBT) Decoração com objetos da cultura pop (Foto: Reprodução/SBT) Anterior 1 De 11 Próximo

Saiba mais sobre o participante do BBB21

O nome verdadeiro de Projota é José Tiago Sabino Pereira, o cantor nasceu em 1986 na Zona Norte de São Paulo e perdeu a mãe quando ainda era novo, com apenas 7 anos. O rapper começou a cantar e compor a partir dos 11 anos e em 2009 ele conseguiu lançar seu primeiro álbum, intitulado Cartas aos Meus.

Além de vários hits conhecidos pelo público, como Mulher, Ela Só Quer Paz e Muleque da Vila, o agora participante do BBB21 também já gravou canções com vários artistas conhecidos, como Anitta, Ana Vitória, Marcelo D2, entre outros.

