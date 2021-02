BBB21: quantidade de cigarros de Fiuk choca os fãs; veja o vídeo

Fiuk surpreendeu os fãs na tarde desta segunda-feira (15) no BBB21. O brother foi repor e organizar seu estoque de cigarros e chamou atenção da web pela quantidade de maços.

Dentro do quarto colorido, onde o cantor, que está no paredão, dorme, ele arrumou suas coisas e as imagens com os cigarros impressionou a internet.

Por que Fiuk fuma demais? Equipe do cantor explica

Fãs se preocupam com quantidade de cigarros de Fiuk

Os fãs publicaram mensagens preocupados com Fiuk no BBB21. Alguns associaram o vício do cigarro com a falta de medicamentos de ansiedade de depressão do filho de Fábio Junior.

“Esse vídeo do fiuk com os cigarros me deu um desespero. Cara, é muito cigarro!!! Espero que ele consiga largar esse vicio”, escreveu a usuária Rach.

“Dá uma aflição porque você olha pra ele e não vê saúde. Aí o dia inteiro fumando, pálido. Fosse meu filho ia sair dessa casa direto arrastado para um check up”, comentou Manu.

“Dizem que é por causa do remédio que ele não tá tomando e tá causando esse lance aí de fumar intensivamente”, opinou Twitawes.

Assista ao vídeo:

Equipe de Fiuk explica quantidade de cigarros no BBB21

Após a repercussão sobre Fiuk fumar demais no BBB21, a equipe do cantor que cuida de suas redes sociais decidiu se manifestar. Em nota, os administradores explicaram que o vício é uma forma dele fugir dos problemas no confinamento.

Além disso, ele tem sofrido com a abstinência dos remédios para ansiedade, depressão e TDAH (transtorno de déficit de atenção). Inclusive o cantor já tratou desses temas dentro do programa.

“Nós do #TeamFiuk viemos prestar um esclarecimento a respeito de tudo que o Fiuk vem sofrendo dentro do BBB21. Fiuk é diagnosticado com TDAH, depressão e ansiedade. O principal sintoma do TDAH é a desatenção extrema, que pode resultar na impercepção de coisas ditas como ‘óbvias’ por muitos do tribunal da internet que o julgaram ignorantemente após a prova do anjo. Memes e piadas sobre a aparência e as condições mentais do Fiuk são de cunho extremamente desrespeitoso. A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora. Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria”, escreveu a equipe do brother que está no BBB21.