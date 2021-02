BBB21: Por que Fiuk fuma demais? Equipe do cantor explica

Na noite de sábado (13), a equipe que tem cuidado das contas oficiais de Fiuk enquanto o brother está no confinamento do BBB21 se pronunciou sobre os inúmeros comentários, brincadeiras e memes envolvendo atitudes de Fiuk no programa e o constante contato do cantor com o cigarro.

O brother fuma muito no confinamento e já chegou a levar um fora de Tiago Leifert por pedir para fumar em um momento que não deveria. Por que Fiuk fuma tanto no BBB21? Recentemente a equipe do cantor revelou que o motivo para ele agir desta forma no confinamento é que o cigarro funciona como uma válvula de escape para o ator. A equipe também justificou algumas atitudes do brother e revelou que o cantor está sendo afetado pela abstinência de remédios que o artista toma por conta de transtornos.

Fiuk fuma no BBB21 por causa da depressão?

Na declaração feita na conta oficial de Fiuk no facebook, a equipe do cantor falou que o artista fuma muito como uma forma de fugir de certas coisas que acontecem no confinamento, e que o brother tem sofrido com a abstinência dos remédios que toma por causa da depressão, ansiedade e TDAH (transtorno de déficit de atenção).

“Nós do #TeamFiuk viemos prestar um esclarecimento a respeito de tudo que o Fiuk vem sofrendo dentro do BBB21. Fiuk é diagnosticado com TDAH, depressão e ansiedade. O principal sintoma do TDAH é a desatenção extrema, que pode resultar na impercepção de coisas ditas como ‘óbvias’ por muitos do tribunal da internet que o julgaram ignorantemente após a prova do anjo. Memes e piadas sobre a aparência e as condições mentais do Fiuk são de cunho extremamente desrespeitoso. A maneira que a sociedade sente prazer em brincar com a dor do próximo é devastadora. Os transtornos psicológicos e seus estigmas jamais devem ser motivos de zombaria”, escreveu a equipe do brother.

Na declaração sobre Fiuk no BBB21, também foi dito: “no programa, ele está em evidente abstinência de medicações para a depressão e ansiedade. Isso vem afetando muito o estado psíquico dele. Como já dito pelo Fiuk, esses transtornos o deixam isolado e causam intensas crises de choro. Fiuk possui hipersensibilidade resultada de suas doenças crônicas, que geram sérias recaídas emocionais. O fumo excessivo de cigarro é uma válvula de escape/controle para toda a ansiedade causada pela pressão, exclusão e perseguição que ele vem sofrendo nos últimos dias”.

Para ler a declaração completa, visite a publicação na página oficial do participante do BBB21 no facebook.