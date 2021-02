BBB21: que horas começa o reality hoje (5/2)?

O BBB21 desta sexta-feira (5) será exibido a partir das 23h35, logo após a reapresentação especial da novela das nove A Força do Querer. O reality show apresentado por Tiago Leifert terá como destaque o resumo da segunda prova do líder da temporada do confinamento. Além disso, o Big Fone vai tocar novamente na casa mais vigiada do Brasil

Que horas começa o BBB21 na Globo?

Segundo a programação oficial da TV Globo, divulgada no site oficial da emissora, o BBB21 desta quarta-feira (3) terá início as 22h35. A edição vai repercutir a segunda prova do líder que é resistência e em dupla. Com isso, ainda na edição ao vivo, Tiago Leifert, apresentador da atração, vai questionar a dupla vencedora com quem fica a liderança e com quem fica com um prêmio especial.

O BBB21 não tem um horário fixo na programação da Globo. O site oficial da Globo destaca que o programa sofre alterações em relação ao seu horário de exibição ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 22h45. Sendo que de segunda a sábado sempre após a novela das nove. Aos domingos, após o Fantástico.

O que tem hoje (3/2) no Big Brother

O Big Brother Brasil desta sexta-feira (5) terá uma programação recheada. O programa terá início as 22h35 com todo o resumo da prova do líder. Logo depois, a dupla vencedora será oficializada. Os dois integrantes terão que definir em conjunto com quem ficará a liderança e quem ganhará um prêmio especial.

O episódio do BBB21 ainda ainda será marcado pelo Big Fone que vai tocar novamente na casa mais vigiada do Brasil. Quem atender ao vivo terá que emparedar um participante e imunizar outro.

Além do toque mencionado, o Big Fone vai tocar no domingo (7) duas vezes. A primeira será a partir das 10h da manhã. Já a segunda está marcada para ocorrer a partir das 18h30.