BBB21: sem rivalidade, Mion elogia Tiago Leifert após rejeição de Nego Di

A eliminação de Nego Di rendeu uma das aproximações públicas mais aguardadas pelos fãs no mundo da TV. Marcos Mion, ex-apresentador de A Fazenda da Record TV, usou as redes sociais para elogiar o ex-concorrente Tiago Leifert no comando do BBB21.

Mion destacou a postura do apresentador do Big Brother Brasil ao receber Di no palco do reality show após ser eliminado com recorde de rejeição: 98,76% dos votos em um paredão triplo contra Sarah e Fiuk.

O que Marcos Mion disse sobre Tiago Leifert?

Marcos Mion surpreendentemente elogiou Tiago Leifert a maneira como conduziu Nego Di para a realidade pós-reality show. O humorista foi rejeitado pelo público após piadas inapropriadas e resgate de comentários polêmicos sobre as ex-BBB’s Manu Gavassi, Thelma Assis e Flay. Além disso, o comediante polemizou ao fazer piada sobre a recuperação do sambista Arlindo Cruz, o que revoltou a família do mesmo que até fez campanha pela sua eliminação do BBB21.

“O ‘Tiago Láife SemTwitter’ mandou bem demais no papo com Nego Di após a eliminação. Ninguém sabe o quão delicado é passar as primeiras informações para um confinado, ainda mais quando não são boas! Leifert abordou tudo com a delicadeza e leveza necessária pro cara não ter um breakdown [desmoronar]”, escreveu Mion no Twitter.

Apesar de não ter um perfil na rede social de Jack Dorsey, Tiago Leifert tomou conhecimento do elogio do ex-concorrente. “Tamo junto, maninho! Momento superdelicado mesmo, essa hora é das mais difíceis”, disse o apresentador na ferramenta Stories do Instagram.

Eliminação de Nego Di do BBB21

Nego Di foi o responsável pela primeira interação pública entre Marcos Mion e Tiago Leifert. O humorista foi o terceiro eliminado do BBB21 após disputar um paredão triplo que teve mais de 169 milhões de votos e sair com recorde de rejeição com 98,76%. Adversários de Di, Fiuk teve 0,87%, enquanto Sarah teve apenas 0,37% dos votos..

O agora ex-BBB foi emparedado após receber um contra golpe de Sarah, que foi a indicação da líder da semana Karol Conká. A casa votou no confessionário e Fiuk foi emparedado após receber 5 votos dos colegas de confinamento BBB21.

Durante sua passagem pelo Big Brother Brasil, Nego Di causou polêmica ao afirmar que só não dormiria ao lado de Carla Diaz, pois poderia se masturbar. “A Carlinha tá deitada ali, não quis dormir do lado da mina. Cê é louco, com a flauta [em referência ao pênis]. Tira a flauta do case, eu mexendo no guri”, disse.