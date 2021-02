BBB21: Afinal, qual o futuro de Karol Conká no BBB?

Nego Di, Lumena, Projota e Pocah formaram dentro do BBB21 o bloco de sustentação do poder de Karol Conká. Líder do gabinete do ódio e, ao que tudo indica, a próxima indicada ao Supremo Tribunal Federal por Bolsonaro, a rapper curitibana detinha a capacidade de julgamento do comportamento dos participantes da casa mais vigiada do Brasil.

BBB: Nego Di é eliminado com recorde de votos

Sem qualquer contraponto ou mão na consciência, Conká não oferecia aos outros brothers a moderação ou mesmo a imparcialidade que tanto se espera da magistratura. Longe disso, a ferro e fogo despejava sob todos palavras cruéis demais para serem ouvidas rapidamente. Lucas Penteado, Juliette e Carla Inshalá foram alguns dos personagens que sentaram no banco dos réus e sofreram em suas mãos. E olha que cobra não tem braço.

Porém, um de seus comensais da morte foi posto ao pior julgamento: o do público. Sem o poder de mudar a relatoria de seu caso, Nego Di recebeu todo carinho e amor da torcida brasileira que acompanha dia e noite o BBB21. Um fato: marcou história.

Sem somar as abstenções e contabilizando apenas os votos válidos, o povo brasileiro em mais uma festa da democracia apontou para qual o caminho o reality não seguirá nos próximos meses. Ou, pelo menos, 98,76% de chances de não seguir essa direção.

Todos que estão na casa sabem que a eliminação é um importante instrumento de pesquisa de opinião pública. Ou deveriam saber. O paredão é mais eficiente que as falas de Tiago Leifert. Olha que só falta o apresentador desenhar o jogo.

Todavia, as saídas de Kerline e Arcrebiano serviram para fortalecer as narrativas da juíza e de seus conselheiros.

Logo após a saída de seu ex-affer, com quem viveu um tórrido romance de uma noite, a cantora enxugou as lágrimas de crocodilo (com k) e saiu atirando finas palavras impiedosas contra o rapaz. Em um determinado momento, insinuou que o capixaba daria o golpe do baú.

Tudo seguindo seu critério próprio de julgamento. Claro! Seus conselheiros apenas ratificaram a construção da ideia.

Karol Conká é inteligente. Subverte a realidade da forma mais interessante para si. Segue seu próprio julgamento. Não está errada nisso.

Karol Conka, juíza do BBB21?

Antes de mais nada, o programa é um jogo individual onde você se agrupa ao coletivo nas mais diversas histórias que vão se formando ao longo do reality. Vence aquele que se vender melhor, contar a melhor história. É uma longa jornada até o final. Muitas memórias para biografia ainda vão rolar.

É fundamental lembrar que na vigésima edição Felipe Prior foi de um quase ex-bbb a um franco favorito ao título, chegando a protagonizar um paredão que entrou no livro dos recordes.

Mas, mais fundamental ainda, é preciso apresentar sua defesa perante o júri. É ele responsável pelo juízo final. E Karol Conká errou. Errou rude. Errou grosseiro. Ainda sim, é possível pedir perdão pelo vacilo. Somos todos seres errantes, como mais de uma pessoa repetiu nessa edição.

Mesmo sendo jogada no olho do furacão, ainda há tempo dela reverter a seu favor e fazer valer as seis indicações para final do BBB21. Afinal, quem mata é o povo, os participantes do programa só atiram. E público erra como qualquer juiz brasileiro.