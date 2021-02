BBB21: beijo de Lucas e Gilberto e briga de Karol; veja como foi a festa

Com início na noite de sábado (6) e continuando por toda a madrugada de domingo (7), a festa deste fim de semana do BBB21 contou com confusão. Karol Conká e Carla Diaz se desentenderam e tiveram uma briga feia, a cantora chegou a ameaçar a ir embora. Outro momento que marcou a comemoração também foi o beijo de Lucas e Gilberto, o ator revelou que é bissexual.

A nova festa do BBB21 teve como tema o Holi Festival também conhecido como Festival das Cores, que é uma comemoração indiana realizada entre os meses de fevereiro e março. A festa teve a estreia da “caixa de música”, forma que a produção do programa encontrou para que os brothers tenham shows, mas com segurança, devido à pandemia do covid-19. O grupo convidado da noite foi o Barões da Pisadinha, que animou a festança.

Beijo de Lucas e Gilberto no BBB21

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Durante a festa, Lucas e Gilberto se beijaram. O momento foi chocante para alguns participantes, que não esperavam pelo acontecimento e teve brother que duvidou que o momento tenha sido genuíno. Em papo com Gilberto, Lucas revelou que é bissexual.

MEU DEUS QUE SABOR pic.twitter.com/KenVx6R3qB — Paulo Ratz 🐀🐀 (@livrariaemcasa) February 7, 2021

Leia também: entenda como funciona a Prova do Anjo no Big Brother Brasil

Karol Conká e Carla Diaz brigaram

A dupla se desentendeu feio, o assunto era Arcrebiano, Karol comentou que acreditava que Carla tinha interesse no brother, o a atriz negou. Carla ficou triste com a situação e abandonou a festa. Chorando, a participante do BBB21 contou sobre o acontecido para algumas sisters, o que Karol encarou como manipulação, para taxá-la negativamente.

As duas acabaram discutindo no quarto, aos gritos. Depois da briga Karol Conká ameaçou deixar o BBB21. A dona do hit “Tombei” contou que Nego Di chegou a esconder sua mala, para tentar impedir a curitibana de ir embora.

Breaking News: Karol Conka surta ao achar que Carla Diaz que furar seu olho no romance com Microbiano . Novas notícias relevantes a qualquer momento . pic.twitter.com/RjRmep4OsK — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 7, 2021

Pocah diz que foi ameaçada por Lucas no BBB21

Na manhã deste domingo (7), após a festa, Pocah e Lucas discutiram. Após o desentendimento, a sister foi consolada pelos colegas no quarto colorido, abalada com a discussão, a cantora falou diversas vezes que queria ir ao confessionário falar com a produção.

Na cozinha, Projota, Viih Tube e outros confinados falaram sobre o assunto. Projota disse que Pocah contou ter sido ameaçada por Lucas, que esse era o motivo que a levou ao confessionário, mas que não sabia o que o ator de Malhação havia dito. Viih Tube disse que a dona do hit “Não sou obrigada” contou para ela o que ouviu de Lucas, mas que não cabia a ela contar para os colegas do BBB21, que isso era algo a ser feito por Pocah.

Veja também:

BBB21: big fone, formação de paredão e mais; veja o que tem hoje (7/2)?

Após ataque de Karol Conká, Juliette pensar em desistir