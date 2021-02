BBB21: quem vai estar na festa de sábado (20/2)?

Não só de provas e paredões vivem os participantes do BBB21. Para que os brothers possam se divertir, a produção prepara duas festas por semana dentro do reality. Neste sábado (20), os confinados da casa mais vigiada do Brasil, vão receber mais um artista para agitar o confinamento. Quem será que vem por aí?

Quem vai se apresentar na festa deste sábado (20/2) no BBB21?

Aos sábados ou às sextas, os brothers curtem uma festa exclusiva para eles. Todas as semanas o Big Brother leva um cantor ou grupo para se apresentar no reality e segundo Boninho, o artista de amanhã promete dar um gás na casa.

A informação sobre quem vai cantar no BBB21 acontece no dia da festa, mas antes disso, Boninho gosta de dar dicas para o público da próxima apresentação.

No Instagram, o diretor do programa da Globo deu as seguintes dicas: “Amanhã a @avonbrasil vai trazer um super show para nossa festa! Você adivinha quem é? Dança e canta muito, criou um gênero de música, tem mais de 20 milhões de discos e é uma paixão nacional”.

Amanhã a @AvonBR vai trazer um super show para nossa festa! Você adivinha quem é? Dança e canta muito, criou um gênero de música, tem mais de 20 milhões de discos e é uma paixão nacional. #bbb21 @bbb @redeglobo @globoplay @multishow @gshow pic.twitter.com/fsFbw5WKVI — J.B. Oliveira (@boninho) February 19, 2021

Nos comentários do Twitter, os fãs do BBB21 fizeram suas apostas. Dentre os nomes, vários citaram Daniela Mercury, Joelma, Beth Carvalho, Ivete Sangalo. Até Pabllo Vittar entrou como uma das apostas das pessoas.

Mais festa

A festa do líder acontece todas às quartas no BBB21. Depois de vencer a prova do líder, o brother ou sister pode escolher o tema do evento especial.

Nesta semana, por exemplo, Karol Conka, que conquistou a liderança passada, escolheu E.T.s como tema da sua festa. A sister recebeu um look especial na cor prata e os demais foram de total black.

Já na próxima semana, Sarah é quem vai escolher o tema que quiser para sua festa. A sister conquistou a liderança após a prova do líder nesta quinta-feira (18).

