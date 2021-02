BBB 21: Karol Conká já perdeu R$ 5 milhões por causa do reality

Karol Conká tem colecionado polêmicas no BBB 21, a sister já foi acusada de assédio, xenofobia e tortura psicóloga no confinamento, o que tem manchado seu nome no mundo artístico. A cantora já perdeu contratos, seguidores e com isso, muito dinheiro. Segundo a agência Brunch, ao somar os shows de Karol Conká que foram cancelados, mais os patrocínios e o programa de TV na GNT que a curitibana perdeu, pode-se calcular cerca de R$ 5 milhões a menos na conta bancária da famosa.

É interessante lembrar que o dinheiro que Karol Conká tem perdido devido à sua participação negativa no BBB 21 tem valor muito maior do que o prêmio do programa, que é de R$ 1,5 milhão.

Quanto custa uma publi de Karol Conká no Instagram?

Ainda segundo dados da agência, quando a cantora fecha contrato com uma marca para fazer divulgação no Instagram, ela costuma cobrar R$ 48 mil reais por dois posts. Com a popularidade em baixa, a equipe de Karol tem tido dificuldade de manter ativa essa fonte de renda enquanto a curitibana está no BBB 21.

De acordo com os dados da Brunch, se Karol Conká conseguir resgatar a carreira após o BBB 21, a cantora levará cerca de seis meses para se recuperar financeiramente.

Quanto seguidores a sister do BBB 21 perdeu no Instagram?

Até o momento Karol Conká está com menos seguidores no Instagram do que quando entrou no reality show. A sister tinha cerca de 1,5 milhão de seguidores quando o programa começou, ela chegou a aumentar este número quando a nova edição do Big Brother ganhou sua estreia, mas de lá para cá as coisas despencaram para a cantora.

Depois de atingir mais de 1,8 milhão de seguidores, a sister começou a se envolver em polêmicas no BBB21 e perdeu muitos seguidores. Atualmente Karol tem 1,2 milhão de fãs no Instagram. Número menor do que quando entrou e bem abaixo dos 2 milhões de seguidores que tem a conta “Rejeição da Karol”, que tem o objetivo de fazer mutirões de votos para eliminar a confinada.

