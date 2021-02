BBB21: veja os melhores momentos da festa da líder Karol Conká

A noite desta quarta-feira (17) foi marcada por mais uma festa do líder no BBB21. O evento da vez é da líder Karol Conká, que conquistou a coroa do reality show ao vencer uma prova de sorte na semana passada. Os preparativos para o evento começaram por volta das 19h30. A produção pediu para que todos os participantes se preparassem para festa.

Qual o tema da festa do líder do BBB 21?

A intérprete da música É o poder se despediu do reinado com uma festa com temática ETs. Karol Conká foi chamada ao confessionário na última sexta-feira (12), minutos antes do início da prova do anjo, para escolher os detalhes do seu evento.

“Eu quero ficar parecendo um ET ou então quero uma roupa toda prata parecendo um ET”, descreveu a cantora, na ocasião. Karol também escolheu o cardápio de comidas e bebidas. A famosa incluiu Gin com especiarias e misturas diferenciadas. Além disso, a integrante do Camarote (famosos) pediu doces em formato de ‘olho’, bolo de aniversário, comida chinesa e salgados variados como coxinha, empada e pastel.

Por volta das 22h30, os participantes finalizavam a produção para a noite de música na casa mais vigiada do Brasil nos dois quartos da sede. Enquanto isso, Projota, Rodolffo e Caio se uniram na sala de estar e conversaram sobre os últimos desdobramentos do jogo.

O sertanejo e ex-marido de Rafa Kalimann criticou a Pocah e Gilberto, que discutiram feio após o jogo da discórdia e um dia depois se acertaram. “Eu não consigo entender isso, nem por dinheiro”, disparou o famoso.

Festa da líder Karol Conká

Às 23h06 a produção pediu para que todos se reunissem na sala de estar para o início da festa. O evento começou cinco minutos depois e os participantes já foram para a mesa de comidas e bebidas da festa na área externa do BBB21. O clima era o mais amistoso possível.

Após os participantes degustarem o cardápio da festa, o DJ do evento colocou Candy Shop, de 50 Cent com Olivia. A música é a preferida líder, Projota e Pocah para a noite. A intérprete de Bandida, sucesso musical com Pabllo Vittar, subiu em um pequeno palco e sensualizou.

Temendo novos barracos, a produção do BBB21 limitou bebidas alcoólicas na festa da líder Karol Conká. Às 00h03 não tinha mais bebida e participantes como Gilberto e a própria Karol reclamaram. “Não tem mais drinks”, disse a cantora. Já Gilberto foi até uma das mesas e disparou: “Olha pra isso. Colocaram só água”. A produção mudou a câmera do local enquanto o economista reclamava.

Veja fotos da festa ET’s