BBB21: saiba como foi formado o ‘grupo do mal’ no reality

Prestes a completar duas semanas no ar, o BBB21 já ganhou forma em sua narrativa e um grupo do mal. No reality show, Projota, Nego Di, Caio, Rodolffo, Karol Conká, Lumena, Arthur e Arcrebiano se uniram para montar um paredão triplo entre Lucas Penteado, Sarah e Gilberto. A madrugada deste sábado (6) serviu para combinação de votos e a conclusão do plano. Mas, afinal, como o grupo do mal se formou no Big Brother Brasil?

Como o grupo do mal se formou no BBB21?

Toda novela que se preze (assim como a da vida real) existe um vilão. Para a maioria dos participantes do BBB21, cabe a Lucas Penteado o posto. O ator de Malhação: Viva a Diferença virou alvo dos confinados após causar inúmeras brigas na casa e ter tentado flertar com Kerline, já eliminada do reality show. Sarah e Gilberto são encarados pelo ‘grupo do mal’ como aliados e potenciais inimigos.

Na primeira festa do programa intitulada réveillon, Lucas deu em cima de Kerline e a questionou se ela ficaria com ele. A sister, no entanto, respondeu ironicamente que sim. Na ocasião, o ator encarou a resposta como positiva e seguiu insistindo na ‘relação’, o que gerou uma briga com a sister e com quase toda a casa.

A partir daí, Lucas começou a antecipar jogadas da formação de paredão do BBB21 e foi interpretado como ‘manipulador’. Com o passar dos dias, os participantes foram conversando e chegaram a conclusão de isolá-lo na casa após na segunda festa Herança Africana o ator ter tentado se reaproximar de Kerline, armar jogadas e discutir com quase todos os confinados.

Como Lucas escapou do primeiro paredão do reality

Apesar de ter discutido com quase toda a casa do BBB21, Lucas se livrou do primeiro paredão da temporada pois tinha imunidade. O ator venceu uma prova especial feita na estreia do Big Brother Brasil em 25 de janeiro.

Mesmo livre da berlinda, Lucas não deixou de ser confrontado pelos concorrentes. Karol Conká, por exemplo, o expulsou da cozinha e o impediu de almoçar com os colegas de confinamento na cozinha VIP. Dois dias depois, ela pediu desculpas após mudar de forma significativa a sua postura. No entanto, a rapper segue contra o brother.

Nego Di, que começou a temporada aliado de Lucas, hoje é o seu maior inimigo. O humorista discutiu com o ator e disse que sua luta pela educação é coisa de vagabundo.

Existe um terceiro lado no reality?

A princípio apenas dois grupos estão nítidos no reality show. No entanto, após a reunião de combinação de votos na madrugada deste sábado (6), Camilla de Lucas conversou com João Luiz e Carla Diaz e disse achar estranha a maneira de jogar dos aliados. Carla e João concordaram e ficaram pensativos em um sofá na varanda à beira da piscina da casa do BBB21.