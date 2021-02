BBB21: saiba como ouvir os podcasts do reality show

O BBB21 estreou há três semanas com a promessa de ser a melhor edição de todas. Para ‘fazer jus’, a Globo criou várias novidades para a edição que tem direção-geral de Boninho e direção de Rodrigo Dourado. Dentre muitas está o podcast BBB Tá On. O ‘programete’ em áudio traz comentários e análises sobre o reality show que tem apresentação de Tiago Leifert. O DCI conta como e onde ouvir todos os episódios do podcast do BBB.

Podcast do BBB

O podcast BBB Tá On reúne comentários e análises sobre os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Com apresentação de Jeska Grecco e Samir Duarte, o ‘programete’ traz bate-papo, além de entrevistas com o eliminado de cada semana e convidados especiais para discutir temas importantes que foram abordados no BBB21.

A novidade é mais uma aposta da Globo na evolução da internet e suas ferramentas. Nos últimos anos o formato podcast tem ganhado cada vez mais força com o surgimento das plataformas de streaming de áudio como Spotidy, Deezer e Apple Music. Com isso, a emissora, que já criou a #RedeBBB para aproximar o público do BBB21 das principais redes sociais, lançou a novidade para conquistar outra parcela do público.

Como ouvir o Podcast do BBB 21?

Você pode ouvir o podcast BBB Tá On através das plataformas de streaming de áudio como Spotify, Deezer, Apple Music/ Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts e Castbox. Além disso, a atração que tem apresentação de Samir Duarte e Jeska Grecco está disponível na área de podcasts do Globoplay. serviço de streaming da TV Globo.

Os aplicativos estão disponíveis de forma gratuita para celulares Android e iPhone (iOS) e SmarTV. Caso não tenha uma conta nas plataformas, basta criar uma utilizando um e-mail e senha de sua preferência.

Todos os episódios do podcast BBB Tá On reúnem muito humor, informação, análises e comentários especiais dos apresentadores e convidados. Os episódios sempre vão ao ar às segundas, quartas e sextas, e podem ser escutados quando e onde quiser. Além disso, você pode fazer o download dos episódios para ouvir a hora que desejar.

Você também pode ser notificado, se desejar, toda vez que um novo episódio for disponibilizados nas plataformas citadas na reportagem. No Spotify, por exemplo, você deve selecionar a opção de podcasts e seguir o BBB Tá On para receber atualizações de novos episódios. O processo é semelhante nos demais serviço de streaming.

Podcast do líder do BBB21

O público do BBB21 também pode ouvir o podcast do líder, gravado pelo manda-chuva da semana. O ‘programete’ é todo gravado com participação dos participantes do reality show durante o confinamento.

Na atração, o líder pode comentar seus pensamentos sobre os concorrentes, além de interagir com o público do reality show. Na semana passada, por exemplo, Karol Conká, então líder, passou a festa interagindo com os colegas por meio do podcast do líder.

O podcast do líder está disponível nas principais plataformas de áudio e no Globoplay, serviço de streaming da Globo.