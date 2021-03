BBB21: saiba como será o paredão falso dessa semana

O BBB21 desta semana promete deixar a casa mais vigiada do Brasil agitada. Isso porque, a dinâmica do paredão falso vai voltar no reality show no próximo domingo (7). Ao contrário do que normalmente acontece, o paredão será formado como manda o figurino, mas quem for eliminado pelo público vai direto pra uma sala privada onde ficará por dentro de tudo o que acontece no confinamento.

Quando e como será o paredão falso do BBB21?

Para os participantes, a dinâmica vai seguir normalmente. Vai ter prova do líder na próxima quinta-feira (4/3), no dia seguinte será realizada mais uma prova do anjo. O sábado será de festa, mas no domingo será dia de formar paredão falso. Três participantes serão emparedados, e quem for eliminado vai sair pela porta da frente como manda o figurino, mas não deixará o jogo.

De olhos vendados, o participante será encaminhado pela produção para um quarto privado. No cômodo, terá uma TV com pay-per-view sintonizado o tempo todo, além de regalias como almoço especial, drinks e petiscos enviados pela produção. Por lá, o ‘escolhido’ pelo público vai acompanhar tudo o jogo de todos os concorrentes em imagem e som e vai retornar à casa com poder máximo.

A produção do BBB21 ainda não informou se a pessoa que ficar confinada no quarto terá imunidade ou poder de indicar alguém ao paredão, nem quantos dias ficará fora da casa mais vigiada do Brasil.

Como assistir o paredão falso?

O paredão falso do BBB21 será exibido ao vivo na próxima terça-feira (9/3) a partir das 23h (horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da Globo. Para os participantes será um programa comum em que quem for eliminado estará fora do jogo e perderá a chance de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, para o público o cenário será totalmente diferente.

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, vai informar o público ainda no domingo que a votação é para escolher quem deve ficar isolado no quarto com direito ao pay-per-view. O episódio vai ao ar a partir das 23h.

Você pode assistir ao paredão falso do BBB21 no Globoplay 24 horas por dia. Caso não seja, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, PIX, boleto bancário ou débito em conta. Já na TV por assinatura, os valores sofrem variações de acordo com cada operada.

