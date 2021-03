BBB21: saiba que horas começa a Ana Maria Braga com Projota

Ana Maria Braga já sabe com quem vai tomar café no Mais Você, programa matinal exibido pela Globo, nesta quarta-feira (17/3) Dessa vez, Projota, que deixou o reality show com rejeição de 91,89% dos votos na noite desta terça-feira (16), será entrevistado pela apresentadora. Saiba que horas começa a Ana Maria Braga.

Que horas começa Ana Maria Braga?

O Mais Você com participação de Projota vai começar às 9h30 (horário de Brasília) logo após o Bom Dia Brasil. Na edição, o rapper vai conversar com Ana Maria Braga sobre suas atitudes polêmicas no BBB21, além de dizer o que poderia ter causado a sua eliminação do Big Brother Brasil.

Ana também promete preparar um café especial para Projota, já que o músico não come queijo, lasanha, strogonoff e outros pratos. O rapper é intolerante à lactose e já recusou vários pratos na casa mais vigiada do Brasil.

Como assistir o Mais você?

Apresentado por Ana Maria Braga ao vivo, o Mais Você é exibido diariamente de segunda a sexta-feira, às 9h30 na Globo. O programa matinal é uma revista eletrônica que mistura informação, entretenimento e culinária e pode ser assistida gratuitamente através do Globoplay, serviço de streaming da Globo, e na TV aberta.

Você pode assistir o Mais Você no Globoplay fazendo login com e-mail e senha no streming. O Mais Você também é disponibilizado na íntegra logo após a sua exibição na TV aberta. No entanto, para assistir é preciso assinar um pacote que custa R$ 22,90 mensais.

Como assistir Projota no BBB – A Eliminação?

Projota fará várias participações nos programas do grupo Globo. Além do Mais Você com Ana Maria, o rapper vai participar do Podcast BBB e da #RedeBBB. Nesta quarta-feira (17), ele participar do BBB – A Eliminação, programa comandado por Bruno de Luca e Vivian Amorim no Multishow. A participação do cantor será exibida ao vivo hoje, às 21h30 e tem duração de 45 minutos.

