BBB21: saiba que horas começa a Ana Maria Braga

Toda quarta o eliminado da semana do BBB21 vai tomar café com Ana Maria Braga no Mais Você, programa matinal exibido pela Globo. Dessa vez, Lumena, que deixou a disputa pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão na noite desta terça-feira (2/3), será entrevistada pela apresentadora. Saiba que horas começa a Ana Maria Braga.

Que horas começa Ana Maria Braga?

O Mais Você com participação de Lumena entra no ar às 9h30 (horário de Brasília) logo após o Bom Dia Brasil. Na atração, a agora ex-BBB vai relembrar sua passagem pelo BBB21 e responder a questionamento de Ana Mariga Braga sobre sua postura no programa de confinamento apresentado por Tiago Leifert.

A global, por exemplo, promete perguntar a Lumena sobre as expressões acadêmicas ditas na casa mais vigiada do Brasil e o seu modo de desautorizar as pessoas em determinadas situações. Ana também pretende questionar a sister sobre a rivalidade com Carla Diaz e amizade com Karol Conká.

Como assistir o Mais Você?

O Mais Você é exibido diariamente de segunda a sexta-feira, às 9h30 na Globo. Apresentado por Ana Maria Braga, o programa matinal é uma revista eletrônica que mistura informação, entretenimento e culinária. A atração também pode ser assistida gratuitamente através do Globoplay, serviço de streaming da Globo.

Para assistir o Mais Você no Globoplay é preciso ter uma conta com e-mail e senha no streming. O Mais Você também é disponibilizado na íntegra logo após a sua exibição na TV aberta. No entanto, para assistir é preciso assinar um pacote que custa R$ 22,90 mensais.

- PUBLICIDADE -

Como assistir Lumena no BBB – A Eliminação?

Além de Ana Maria Braga, Lumena também vai participar do BBB – A Eliminação, programa comandado por Bruno de Luca e Vivian Amorim no Multishow. A participação da ex-BBB será exibida ao vivo hoje, às 21h30 e tem duração de 45 minutos.

O BBB – A Eliminação é exibido na TV por assinatura. Para assistir o programa é preciso ser assinante do canal em uma das operadoras disponíveis no Brasil. Os valores variam de acordo com cada empresa.